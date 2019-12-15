Son dakika… Erdoğan’dan flaş yaptırım açıklaması: İncirlik’i kapatırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. ABD Senatosunun ‘Ermeni’ kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetindeki kamplaşmanın aleyhimize sonuçlar doğurduğunu, bazı çevrelerin Trump’ı zayıflatmak amacıyla ülkemizle ilgili gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ettiklerini üzüntüyle görmekteyiz.Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır. Bu aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız tamamen siyasidir” dedi.

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“İNCİRLİK’İ DE KÜRECİK’İ DE KAPATIRIZ”

Türkiye’nin gerektiğinde yaptırımlarda bulunabileceğini ifade eden Erdoğan, “ABD’nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız. Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz. Çok açık ve net, rahatlıkla söyleyeyim. Amerika’da Kızılderililerle ilgili olarak bunu söylememek konuşmamak mümkün mü? Kızılderililerin tarihi, Amerika’nın yüz karasıdır” ifadelerini kullandı.

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LİBYA’YA ASKER GÖNDERME KONUSU

Libya ile mutabakat muhtırasına ilişkin de konuşan Erdoğan, “Burada Sevr’in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda. Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması, ayrıca Meclisimize sunuldu. O da Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir. Libya’ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye’ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir” dedi.

“DOĞU AKDENİZ ÖNEMLİ HİDROKARBON REZERVLERİNE SAHİP”

Erdoğan, “Doğu Akdeniz havzası önemli hidrokarbon rezervlerine sahip. Son dönemde bazı şirketlerin keşif haberlerini de duyuyoruz. Olur ki belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan bazı şirketleri de alma durumu söz konusu olabilir.” diye konuştu.

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