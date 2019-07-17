Son dakika… Hrant Dink davasında karar çıktı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 sanık yönünden yapılan karar duruşmasına tutuksuz sanık Erhan Tuncel katılırken diğer sanıklar Yasin Hayal, Ogün Samast, Osman Hayal, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Dink ailesini ise avukatları temsil etti.

“CELALETTİN CERRAH, ÖRGÜT OLMADIĞIMIZI SÖYLEMİŞTİ”

Son savunmasında konuşan tetikçi Ogün Samast, “Çıkar amaçlı suç örgütü iddiasını kabul etmiyorum. İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da örgüt olmadığını, mahalle arkadaşı olduğumuzu söylemişti. Örgüt üyesi olduğumuzu kabul etmiyorum. Yasin hayalin önceki suçunun ise bizimle ilgisi yoktur. Hiçbir örgütün amacıyla suç işlemedik, işlemem de. Eğer mahkeme örgüt üyeliğinden ceza verecekse hakkımda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep ediyorum. Çünkü olayın başından beri her şeyi anlattım. Olaya katılan kim varsa anlattım. Tüm bildiklerimi samimi anlattığım için şahsıma etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı istiyorum. Örgüt üyeliğinden beraatimi talep ediyorum” dedi.

ERHAN TUNCEL: SUİKAST, BENİM VERDİĞİM İSİMLER TARAFINDAN İŞLENDİ

Erhan Tuncel ise, “Hrant Dink suikastini bir yıl önce yardımcı istihbarat elemanı olarak emniyete ben bildirdim. Benim verdiğim isimler tarafından suikast işlendi. Daha sonra suikastın azmettiricisi olduğum ve yardımcı istihbarat elemanı olduğum basına sızdırıldı. İhbarcı olmama rağmen yasadışı bir şekilde azmettirici olarak gösterildim. Bu dava kurmaca delillerle Ergenekon’a sokulmaya çalışıldı. Olayın benimle ilgili kısmı aydınlatılmıştır. Kimin kimle çekişmesi varsa kendi aralarında halletsin” diye konuştu.

SON SÖZLERİ SORULDU

Daha sonra son sözleri sorulan Ogün Samast ise, “Diğer sanıklarla mahalle arkadaşıyız. Örgütlü bir suç işlemediğimiz aşikardır” dedi. Erhan Tuncel ise “Vatan sağ olsun” şeklinde konuştu. Yasin Hayal ise, “Söyleyeceğim bir şey yok” ifadesinde bulundu.

“ÖRGÜT FAALİYETİ DOĞRULTUSUNDA CEZALANDIRILSINLAR”

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu ise, “Anayasal düzeni ortadan kaldırıp ırkçı totaliter bir rejim inşaasını amaçlayan örgütün faaliyeti doğrultusunda Hrant Dink cinayetini gerçekleştiren sanıkların suçları bu açıdan cezalandırılmalıdır” ifadesinde bulundu.

Duruşmaya ara veren mahkeme, 15.30’da kararını açıkladı.

MAHKEME CEZALARI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti Yasin Hayal'i “Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ogün Samast'ın “Silahlı örgüt üyesi olmak” suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ersin Yolcu, “Silahlı örgütü üyesi olmak” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet İskender, “Silahlı örgütü üyesi olmak” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Zeynel Abidin Yavuz, “Hrant Dink'in Yasin Hayal'in azmettirmesi sonucu Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım” suçundan 12,5 yıl “Silahlı örgüt üyesi olmak” suçundan 1,5 yıl olmak üzere toplam 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Yavuz'un Dink'in öldürülmesine yardım suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İKİ KİŞİYE BERAAT

Tuncay Uzundal, “Hrant Dink'in Yasin Hayal'in azmettirmesi sonucu Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım” suçundan 15 yıl “Silahlı örgüt üyesi olmak” suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Uzundal hakkında Dink'in öldürülmesine yardım suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Salih Hacısalihoğlu ile Osman Hayal hakkında ise suçları sabit olmadığından beraat kararı verildi.

ERHAN TUNCEL’E 99,5 YIL HAPİS CEZASI

“Büyük abi” Erhan Tuncel’i Trabzon'daki McDonld's'a bombalı saldırı olayında tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle 6 kişiye yönelik “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 78 yıl, Hrant Dink'in Yasin Hayal'in azmettirmesi sonucu Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardımdan 18 yıl, “Mala zarar verme” ve “Silahlı örgüt üyesi olmak suçlarından 3,5 yıl olmak üzere toplam 99,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ERHAN TUNCEL TUTUKLANIRKEN TEHDİTLER SAVURDU

Mahkeme Tuncel hakkında Dink'in öldürülmesine yardım ve 6 kişinin öldürülmesine teşebbüs suçlarından tutuklama kararı verdi. Duruşma salonunda gözaltına alınarak kelepçe takılan Tuncel, tutuklanmasına ilişkin işlemlerin yapılması için götürülürken basın mensuplarının sorusu üzerine, “Türkiye Cumhuriyeti Devletine hizmet hiçbir zaman cezasız kalmaz. Karar hukuksuz bir karar. Diyebilecek bir şey yoktur. Mahkeme kararı kesinlikle yasaya aykırı. Ergenekon'u çökerttiğim herkes tarafından bilinmektedir. Aynı yapı bu cezayı vererek beni cezaya bağlamıştır. Herkes Erhan Tuncel’in kim olduğunu biliyor. Bunun bedelini bu kararı aldırtanlara sordurtacağım” diye konuştu.

ANA DAVA DEVAM EDİYOR

Tetikçi Ogün Samast, “Tasarlayarak öldürmek” suçundan daha önce 22 yıl hapis cezasına, Yasin Hayal ise azmettirme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu cezalar Yargıtayca onanmıştı. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin aralarında Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek gibi FETÖ’den tutuklu eski polis müdürlerinin de bulunduğu kamu görevlilerinin yargılandığı ana dava ise devam ediyor.