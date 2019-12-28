Son dakika… Köşe yazarlarından ortak tepki: SÖZCÜ’den FETÖ çıkmaz!

Türk basın ve hukuk tarihi açısından ‘kara leke’ olarak değerlendirilen kararlara birçok gazete ve köşe yazarı tepki gösterdi.

KİMSE İKNA EDEMEZ

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında “Sözcü Davası”na değindi. Hakan, Sözcü çalışanlarına FETÖ’ye yardımdan verilen hapis cezalarına ilişkin şunları yazdı:

* Beni kimse ikna edemez. Kim ne derse desin… Kim hangi argümanı ortaya koyarsa koysun… Kim ne delil getirirse getirsin… Hangi mahkeme hangi kararı alırsa alsın.

* Sözcü yazarları Emin Çölaşan'ın ya da Necati Doğru'nun FETÖ'cülük yaptığına ya da FETÖ'ye yardım ettiğine beni asla ve kata ikna edemez.

* Hatta ve hatta her konuda ikna edilmeye açık olan ben, bu konuda ikna edilmeye açık değilim.

YARGININ İNANDIRICILIĞI AÇISINDAN MESELE

Hürriyet yazarlarından gazetenin eski yayın yönetmenlerinden Sedat Ergin de “FETÖ'ye karşı yayınlarıyla tanınan bir gazetenin yöneticilerinin FETÖ'ye yardımcı oldukları iddiasıyla mahkûm edilmesi, öncelikle yargının toplum gözündeki inandırıcılığı açısından da ciddi bir mesele yaratacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Sedat Ergin, “Emin Çölaşan ile Necati Doğru gibi laik dünya görüşleriyle temayüz etmiş köşe yazarlarının FETÖ'ye yardımcı oldukları iddiasıyla mahkûm edilebildiği bir ortamda vatandaşların hukuk güvenliğinden endişe etmemeleri mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN VE SÖYLEYİN!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök de 4 Nisan 2013’te seçilen 63 akil insanı hatırlatarak, “Dün Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerdi hakkındaki hapis cezası kararlarını öğrendiğim an, tuhaftır aklıma bu insanlar geldi” yazdı.

Eski Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni olan Özkök, akil insanların bugün büyük bölümünün farklı yerlere savrulduğunu belirterek şöyle devam etti yazısına:

“Acaba bugün bu insanların hepsini bir araya toplasak ve desek ki… Elinizi vicdanınıza koyun… Sizce Emin Çölaşan FETÖ'cü olabilir mi? Necati Doğru FETÖ'cü olabilir mi… Sözcü gazetesinden FETÖ terör örgütü çıkar mı…”

EN HIZLI ERDOĞANCIYI BİLE İKNA ETMEZ

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yapan Karar Gazetesi yazarı Akif Beki ise cezaları “En hızlı, en ateşli Erdoğancıyı bile ikna etmeyecek bir karar” olarak değerlendirdi.

Beki bugünkü köşesinde şu ifadeleri kullandı:

* Sözcü’ye FETÖ’cülük suçlamasına şu kadar inansalar, içlerinde zerre şüphe ve tereddüt olsa…

* İzmir adayı Nihat Zeybekçi, gazeteyi ziyaret edip Çölaşan’la o fotoğrafı verir miydi?

* Ankara adayı Mehmet Özhaseki ile İstanbul adayı Binali Yıldırım, Sözcü’nün manşetlerinden seçmeni selamlayıp o podyumda görücüye çıkarlar mıydı?

* Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı resepsiyonlarının akredite müdavimi yapılır, ‘ak’ listeye alınır mıydı?