Son dakika… Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanun AKP ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi!

Doğasıyla övündüğümüz ülkemizin birçok köşesine elektrik üretimi için yapılan termik santrallerin yaklaşık 15 tanesinde baca filtresinin değiştirilmediği ya da takılmadığı ortaya çıkmıştı.

Termik santrallerin yakınında yaşayan vatandaşların gündeme getirdiği olay sonrasında TBMM’ye getirilen bir kanun teklifi tartışmaları daha da alevlendirmişti. Teklife göre, Türkiye’nin birçok bölgesine yayılmış durumdaki 15’e yakın termik santralin bacalarında kullanılması gereken filtrelerin takılmasının 2,5 yıl daha ertelenmesi ön görülüyordu.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

TBMM’de görüşülen kanun teklifinin AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini CHP Kütahya Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap duyurdu.

Kasap duyurusunda, “Meclis Genel Kurulunda görüşülen Torba Kanunun 50 maddesi tüm itirazlarımıza rağmen AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Böylece Türkiye'de bulunan 15 termik santral baca filtresi takmadan 2,5 yıl daha halkımızı zehirlemeye devam edecek. Yazıklar olsun!” dedi.

FİLTRESİ OLMAYAN SANTRALLERDEN BAZILARI;

Termik santraller Kapasite (MW) Sahibi

Afşin-Elbistan A 1.355 Çelikler Holding

Seyitömer 600 Çelikler Holding

Tunçbilek 365 Çelikler Holding

Orhaneli 210 Çelikler Holding

Afşin-Elbistan B 1.440 EÜAŞ (Kamu)

18 Mart Çan 320 EÜAŞ (Kamu)

Çayırhan 620 Ciner Enerji

Kangal 457 Konya Şeker

Soma 990 Konya Şeker

Kemerköy 630 Limak-İçtaş

Yeniköy 420 Limak-İçtaş

Çatalağzı 300 Bereket Enerji

Yatağan 630 Bereket Enerji