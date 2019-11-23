Son dakika… Uğur Dündar: Aynı haber bana da geldi ama belgesi yoktu

Duayen gazeteci Uğur Dündar, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. ‘Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP’li isimle ilgili kendisine de bilgi verildiğini ifade eden Dündar, “İki gazeteciye daha gitti bu haber denildi. Bana da böyle bir haber geldi. ‘9 Kasım’da Muharrem İnce, Saray’a gitti. Haberimiz kesinlikle doğru’ denildi. Bir kere bu haberin belgesi yok. Belgesi olmayan bir haberi yapmak gazetecilik olmaz. Kaynak ne kadar doğru olursa olsun, yanıltabilir. Burada kaynak da yanıltılmış olabilir. O haberin yaratacağı yankı şudur; Uğur Dündar CHP’yi dizayn mı ediyor? olur. Ben girmem bu haberi, belgesi yok’ dedim”

İLGİLİ HABER Rahmi Turan Saray'da Erdoğan ile görüşen o ismi açıkladı!

“KAYNAĞI AÇIKLAMAM”

Gazetecilik ahlakı gereği kaynağını açıklamayacağını vurgulayan Dündar, “Ben bu kaynağı da açıklamam. Gazetecilik ahlakı olarak bunu söyleyemem. Ben böyle bir haberin CHP ve İnce karalamak için yapıldığını düşündüm ve sıcak bakmadım. Kaynağımı da bu konuda uyardım, sen de yanıltılıyor olabilirsin. Ben 50 yıllık bir gazeteci olarak bu haberin tuzak sayılabilecek bir haber olacağını hissettim ve değerlendirmedim” dedi.