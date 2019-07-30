Son dakika.. Ulaştırma Bakanlığı’nda 9 bürokrata çift maaş!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma Bakanlığı'nda “Çift maaş alan'' bürokratları ortaya çıkardı. CHP Mersin Milletvekili Başarır, soru önergesiyle bakanlık bünyesinde çift maaş alan bürokrat olup olmadığını öğrenmek istedi. Başarır'ın sorusuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan cevap verdi.

‘ÇİFT DİKİŞE GÖZ YUMUYORLAR'

Bakanlıkta aralarında; son dönemde onlarca insanımızın yaşamını yitirdiği tren kazalarının yaşandığı demiryollarından sorumlu genel müdür vekili, özel kalem müdürü, bakan yardımcısı gibi kişilerin de olduğu 9 bürokratın, kendi maaşlarının dışında yönetim kurulu üyesi sıfatıyla da ikinci maaş aldıkları ortaya çıktı.

İŞTE BAKANLIĞIN VERDİĞİ CEVAPTA ADI GEÇEN O 9 KİŞİ;

CHP Milletvekili Başarır, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) mağduriyetini hatırlatıp, “Vatandaşa hakkı olan emekliliği çok gören iktidar, kendi bürokratlarının çift dikiş maaş almasına göz yumuyor” dedi ve şunları söyledi:

‘İŞSİZLER SESİNİ DUYURAMIYOR'

“Bakan yardımcısı, özel kalem müdürü, genel müdürler ve daire başkanlarına yönetim kurulu üyelikleri ile ikinci maaş veriyorlar. Bu bürokratlara, maaşlarının yanında yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, huzur hakkı, maaş, ikramiye, prim, yolluk vs. adları altında ücretler ödeniyor. EYT'liler, atanamayan öğretmenler, çiftçiler, mezun olan işsizler seslerini duyurmak için haykırırken, bu bürokratlara ödenen çifte maaşlar vicdanları yaralıyor.”