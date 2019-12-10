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Son depremler: Balıkesir’de deprem! İstanbul’da da hissedildi!

Balıkesir'de deprem meydana geldi. Çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi. AFAD "Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, saat 23.14'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı.

23:20 -
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Son depremler: Balıkesir’de deprem! İstanbul’da da hissedildi!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre Balıkesir’de bir deprem meydana geldi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 5,0 olarak duyururken AFAD 4,6 dedi.

ARTÇI DEPREM

Kandilli’den yapılan son dakika açıklamasına göre 23:14’teki depremin ardından 23:24 sularında 4,3 şiddetinde bir artçı deprem de meydana geldi.

Depremlerin Bursa, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul gibi çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son güncelleme: 23:39 10.12.2019
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