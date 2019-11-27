Suriyeliler Türkiye’de kalsın diye harcanan paranın sadece yüzde 8’ini Avrupa ödedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep’te düzenlenen ‘Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu’na katıldı. Forumda Fuat Oktay’ın yanı sıra Avrupa Birliği ülkeleri temsilcileri, Birleşmiş Milletler yetkilileri de yer aldı.

“Türkiye’nin 911 kilometre uzunluğunda Suriye sınır hattının olması dolayısıyla savaştan kaçan 4 milyona yakın kişinin ülkeye sığındığını” vurgulayan Fuat Oktay, sığınmacılar için harcanan paradaki adaletsizliğe dikkati çekti:

* Suriyeli sığınmacılara yönelik hizmetler için 8,5 yıldır yaptığımız harcama 40 milyar doları aşmış durumda. Buna karşın AB kaynakları 2016 yılından bu yana sadece 3 milyar euro (3.5 milyar dolar) destek verebilmiştir.

SIĞINMACI SAYISI 4 MİLYONA YAKLAŞTI

* Suriye kökenli sığınmacılar açısından baktığımızda geçici barınma merkezlerinde 62 bin 578, geçici barınma merkezleri dışında ise 3 milyon 622 bin 404 kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır. Göç dalgasının başlangıcından bu yana ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle güvenlik, sağlık, barınma, gıda ve eğitim gibi temel hizmetler sığınmacılara en etkin şekilde sunulmaktadır.

COĞRAFİ YAKINLIK BİZİ TEK BAŞIMIZA SORUMLU YAPMAZ

* Bu maddi yük, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların söz verdiği fonları sağlamadığı sürece bir ülkenin tek başına altından kalkabileceği miktarın üzerindedir. Coğrafi yakınlık hiçbir ülkeyi böyle bir trajedinin doğrudan tek sorumlusu ve yüklenicisi yapamaz, yapmamalıdır. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı ilkesi çerçevesinde uluslararası toplumdan artık nasihat değil icraat görmek istiyoruz.

KÜRESEL MÜLTECİ FORUMU ÖNEMLİ BİR FIRSAT

* Önümüzdeki ay Cenevre’de düzenlenecek olan, Cumhurbaşkanımızın da eş başkanlık edeceği Küresel Mülteci Forumu’nun önemli fırsat olduğunu düşünüyorum. Küresel Mülteci Forumu inanıyorum ki düzensiz göç yönetimi ve mülteciler konusunda ortak sorumlulukları dünyanın vicdanına yeniden hatırlatacaktır. Buradan çıkacak sonuçların da Küresel Mülteci Forumu’nda paylaşılacak olmasını bu çerçevede önemsiyorum. (DHA)

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