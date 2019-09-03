Tarihi mezarlıklar bakımsızlıktan dökülüyor

Elazığ il merkezine 78 km, Baskil ilçe merkezine ise 40 km uzaklıkta bulunan Bilaluşağı Köyü'nde tarihi mezarlıkların bakımsız hali dikkat çekiyor. Özellikle Türk İslam ve Orta Asya Türklerinin simge ve motiflerinin de bulunduğu mezarlarda Hz. Süleyman mühürlü, kartal başlı, saç örgülü mezar taşları yoğun bir biçimde bulunuyor. Orta Asya, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirtilen tarihi mezarlar aynı zamanda Fırat Nehri sularının içerisindeki bölgede yer alıyor.

“MEZARLIĞIN BÜYÜK BİR KISMI FIRAT NEHRİ SULARININ İÇİNDE”

Konu ile ilgili konuşan Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği Başkanı Aygün Çam, ”Baskil ilçesi Bilaluşağı Köyü Fırat Sahili'nde bulunan bu tarihi mezarlık bizleri çok şaşırttı. Motifsel anlamda eşine az rastlanabilecek türde olan mezar taşları, bakımsızlıktan dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mezarlığın büyük bir kısmı Fırat nehri sularının içinde diğer geri kalan kısmı ise tamamen dağılmış ve otların arasında kaybolmak üzere. Bu ilgisizlik ve bakımsızlık geçmişimize verdiğimiz değer açısından bizleri ziyadesiyle üzüyor. Umarım bundan sonraki süreçte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile konuyla ilgili olan diğer yetkililer, bu tarihi alanın restore edilebilmesi için gerekli çaba ve gayreti göstereceklerdir. Mezar taşlarının koruma altına alınması sivil toplum kuruluşumuzun en büyük temennisidir. Acil olarak, şehrin tüm yöneticilerinden ve kurumlarından gerekli desteği bekliyoruz” ifadelerini kullandı.