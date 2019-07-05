TBMM’de kullanılması için ayda 1.2 milyon liraya 66 araç kiralandı

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile komisyon başkanlarının hizmetinde kullanılmak üzere 66 araç kiralandığını ve bu araçlara ayda 1 milyon 187 bin 200 lira ödeneceğini açıkladı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın soru önergesini cevaplayan Bilgiç “TBMM'de Başkanlık Divanı üyeleri, komisyon başkanları ve grup başkanvekilleri makam hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan sürücüsüz araç sayısı 66 adettir. İhale sözleşmesine göre söz konusu araçlar iki yıllığına kiralandı” dedi. Meclis'e araç kiralama ihalesi PTT'ye ait Anadolum Destek Lojistik Hizmet Şirketinde kalmıştı. Mart ayında da bu firma ile yaklaşık 28,5 milyon liraya anlaşma imzalanmıştı.