Terhis oldular ama kışladan çıkamadılar… Yürek burkan görüntüler

Askerlik süresini altı aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiren yeni askerlik sisteminin geçtiğimiz hafta yürürlüğe girmesiyle başlayan kışlalardaki ‘tezkere trafiği’ sürüyor. Şimdiye kadar 6 ayını dolduran on binlerce asker tezkerelerini alarak evlerine döndü.

GÜNEYDOĞU’DA GÜVENLİK TEHİRİ!

Ancak Güneydoğu’daki birçok kışlada, tezkeresini alan askerler güvenlik gerekçesiyle dışarıya salınmıyor.

KTM’LERDE YATIP KALKIYORLAR!

Kendilerinin; havalimanlarına, otogarlara, tren istasyonlarına götürmelerini bekleyen askerler, Kabul Toplama Merkezleri’ndeki, toprak zemin üstünde yatıp kalkıyorlar.

GÖRÜNTÜLER CİZRE’DEN

Son görüntüler ise Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaydedildi. Bir asker tarafından çekilen görüntülerde onlarca gencin, çakıl taşları üzerinde valizlerini yastık yaparak yattıkları görülüyor. Görüntü çeken gencin ise “Askerliğin düşmesi sonucu bizim gençler… Millet hep yerde yatıyor. Rezillik… Bizi gönderin gidelim. Bir bu kadar da çadırda yatanlar var. Yeter pisliğin içinde hasta oluyoruz. ” dediği duyuluyor.

1993’TEKİ HAİN SALDIRI SONRASI TALİMAT DEĞİŞTİ… GÜVENLİK GEREKÇESİYLE KIŞLADAN ÇIKAMIYORLAR

1993 yılında Malatya’dan usta birliklerine gitmek için sivil otobüslerle yola çıktıktan sonra Elâzığ-Bingöl karayolunda PKK tarafından düzenlenen saldırıda 33 silahsız er haince şehit edilmişti.

O tarihten sonra TSK terhisli ve izinli askerler için yeni bir talimatname hazırlamış, korumasız ve silahsız bir şekilde askerlerin ev-kışla trafiğini düzenleme altına almıştı.

Özellikle, terör açısından ‘riskli’ bölgelerde, terhis olan ya da izinli olan askerlerin ancak korumalar altında, otogar, tren istasyonu gibi noktalara ‘topluca’ gitmelerine izin veriliyor.

CHP’Lİ VEKİL HULUSİ AKAR’A SESLENDİ

Manzaraya tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a seslendi. Antmen “Sayın Hulusi Akar, Şırnak’ta terhis edilmek için bekletilen askerlerimizin, evlatlarımızın bu hali ne? Askerlerimizin günlerdir bu şekilde bekletildiği söyleniyor? Bu doğru ise göz bebeğimiz ordumuzun bu halini nasıl açıklayacaksınız? Bu evlatlarımız vatan için şehit düşüyor, gazi oluyor, vatan hizmeti veriyor ama onlara bunu mu reva gördünüz? Evlatlarımız, askerlerimiz kendi ülkelerinde perişan durumuna düşürülüyor, bunu kabul edemeyiz. Tarihin hiçbir döneminde ordumuz bu hallere düşürülmemişti. Sözde Milliyetçi geçinenler Milletin evlatlarını ne hale getirdi. Oysa vatan dediğiniz bu çocuklardır” diye konuştu.