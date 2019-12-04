THY’de alkol kısıtlaması: Rakı, Cin ve Votka tamamen kaldırıldı

Türk Hava Yolları’nda (THY) 2019 yılı içerisinde yaşanan B737 Max krizi sonrası sıkıntılar yaşanması üzerine şirket bir süre önce tasarruf tedbirlerini uygulama koydu.

Ekim ayında alınan kararla birlikte birçok kalemde tasarruf tedbirleri uygulamaya başlayan THY’nin, son uygulaması ise alkollü içecek konusunda oldu.

Güncel sivil havacılık haberlerine yer veren Airporthaber internet sitesinin aktardığına göre; özellikle ikramları ile yolcuların beğenisi kazanan ve bu alanda birçok ödül alan THY, dış hatlar ekonomi sınıflarında alkol ikramı ile ilgili radikal kararlar aldı.

6 ARALIK’TAN İTİBAREN UYGULANACAK

Dış hat ekonomi sınıfında Rakı, Votka ve Cin ikramını kaldıran THYı, altı saati aşan ER (ekonomi) olarak bilinen uçuşlarda ise tek marka viski ikram edeceğini duyurdu.

Uygulamanın 6 Aralık’tan itibaren belirtilen tüm uçuşlarda başlatılacağı kaydedildi.