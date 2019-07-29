Tunç Soyer’den ‘akraba atamalarına’ tepki!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bazı CHP´li belediye başkanlarının, belediyenin çeşitli birimlerinde yakınlarını, bazı partilileri istihdam etmesine yönelik başlayan tartışmalar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye´de iklimin çok değiştiğini söyleyen Soyer, “Ankara´ya bakarsanız, akrabaların yakınların nerelerde hangi görevlere getirildiklerini görürsünüz. İzmir´de buna ne ilçe belediye başkanlarımız ne biz asla sıcak bakmıyoruz. Zaten herkes siyasi iklimde ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Sıkıntı olmaz” dedi.

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AKP’Lİ VEKİLE YANIT VERDİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçen hafta turizmciler ile yaptığı toplantıya kardeşi Onur Soyer´i de götürdüğünü ileri sürerek, “Son günlerde yaşanan hadiselere baktığımızda, şehrimizin ne yazık ki ilçe belediyelerindeki usulsüzlükler ve nepotizmle ülke gündemini meşgul ettiğini görüyoruz” sözlerine yanıt veren Soyer, şunları söyledi:

“Hiç öyle bir şey yok. Gönüllü olarak hizmet veriyor. Benim 30 yıllık kardeşim, beraber turizm yaptık. Büyükşehir Belediyesi ve İZVAK´ta gönüllü olarak hizmet veriyor.” DHA