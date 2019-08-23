Eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum

Kadına yönelik şiddet bu kez Kırıkkale’de hortladı. 18 Ağustos’ta Menderes Caddesi’nde bir restaurantta eski eşi Fedai Baran ile bir araya gelen Emine Bulut’un yanında 10 yaşındaki kızı da vardı. Eski eşler arasında çocuklarının velayeti konusunda tartışma çıktıb Fedai Baran eski eşini gözü dönmüş bir şekilde defalarca bıçakladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde kalan Emine Bulut’un “ölmek istemiyorum” feryadı yürekleri dağladı, talihsiz kız da “anne ne olur” ölme diyerek herkesi ağlattı. Katil koca Baran, taksi ile olay yerinden kaçtı. Bulut, hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Kadını bıçaklayan Baran ise gözaltına alındı ve tutuklandı. Geriye ise isyan ettiren bu görüntüler kaldı…