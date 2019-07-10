Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Derneği’nden dikkat çeken sergi!

Şiddet mağduru, yakınlarından destek göremeyen, kendi ürettikleriyle var olmaya çalışan kadınların ekonomiye kazandırılmasını, haklarının korunmasını, toplumda kadının çağdaş ve saygın yerini alabilmesini ve toplumsal cinsiyet ayırımının kaldırılmasını amaçlarıyla kurulan Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Derneği, Bodrum'da bir sergi açtı.

Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi TRAFO'da açılışı gerçekleştirilen sergiye, derneğin kurucularından CHP 25 ve 26'ncı dönem milletvekili Gülay Yedekçi de katıldı. Sergide 25 dernek üyesinin resim, seramik, taş boyama gibi çok sayıda eseri beğeni topladı.

“TÜRKİYE'DE DE DÜNYADA DA ÖNEMLİ”

Sergide açıklamalarda bulunan Gülay Yedekçi, “Ekoloji Kadın Projesi Köyü aslında Türkiye'de de Dünyada da önemli, çığır açacak bir proje. Yasaklı Apartman kitabının yazarı ve Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Başkanı Hüzün Yücel bir gün yanıma geldi ve şiddet gören kadınlar için bir çalışma başlattık. Biz o proje ile Avrupa'nın da en iyi mimarı ödülünü aldık. Türkiye'de kadınlarımızın şiddet görmediği, kadın erkek eşit yan yana halay çekebildiğimiz, her şeyin çok daha güzel olduğu bir Türkiye olması dileğiyle biz çalışmalarımıza başladık” dedi.

“DÜNYA YERİNDEN OYNAR”

Bu projenin hayata geçebilmesi için büyük çaba sarf edildiğini vurgulayan Yedekçi, “Bizim için her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmak kıymetli. Resim de hayallerin tuvale fırçayla aktarılması ve sonsuz sınırlı bir sanat olması hasebiyle çok kıymetli. Biz tabi her mimar kadar resme meraklıyız ama burada asıl bulunma nedenimiz kadın dayanışmasının ve kadınların yan yana gelmesinin önemini göstermek. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki eğer kadınlar ayağa kalkarsa, Dünya yerinden oynar. Biz de Dünyayı iyiliğe, güzelliğe, insanların mutlu olmasına göre hareket etmesini istiyoruz. Onun için de savaşların olmadığı, barış içinde yaşanan huzurlu bir ülkeyi hep beraber kurgulayalım istiyoruz. Buna da sanatla başladık” ifadelerini kullandı.

Siyasi yaşamından da bahseden Yedekçi, “Ben 14 yaşımdan beri siyasetin içerisindeyim. Eski gençlik kolları başkanıyım, eski belediye meclis üyesiyim. Siyasette herhalde almadığım görev kalmadı. Broşür dağıtmaktan, sandık görevlisi olmaktan, okul sorumlusu olmaktan başlayıp, milletvekilliğinde ön seçimle milletvekili olmaya kadar uzanan bir serüven. Evet Beşiktaş'ta da belediye başkan adayıydım ama başka bir arkadaşımız görevlendirildi. İnşallah yarınlarda daha çok kadının siyasette görev aldığı bir siyasi atmosferi hep beraber soluyacağız” diye konuştu.

Karma sergide Yasemin Zambak'ın da 25 resmi vardı. Kendi seçtiği konularda yaşam öykülerini aktarmaya çalıştığını ifade eden Zambak, Bodrum'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Sergi 11 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.