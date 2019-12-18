Üniversiteli kızın yaşadıkları kan dondurdu

İddialara göre, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olan 30 yaşındaki Hidayet V., 2017 yılında öğrencisi olan 23 yaşındaki S.V.’nin (23) içeceğine ilaç atarak, tecavüz etti.

S.V.’ye tecavüz ettiği anları videoya alan Hidayet V., görüntüleri internette paylaşacağını ve ailesine göndereceğini söyleyerek genç kadını tehdit ederek evlenmeye zorladı.

Görüntülerin yayılmasından korkan S.V., tecavüz olayını ailesinden gizleyip, Hidayet V. ile evlendi.

EVLENDİKTEN SONRA İŞKENCE BAŞLADI

S.V.’nin ailesi, kızlarının düğünle dünya evine girmesini istemesine rağmen genç kız, sade bir nikah töreniyle Hidayet V. ile evlendi. Ne var ki, iddialara göre, genç kadın düğünden sonra adeta cehennemi yaşamaya başladı.

CİNSEL SALDIRILARIN DOZU ARTTI

Şantajla evlendiği öğretim görevlisi, kendisini darp ederek cinsel ilişkiye zorladı. Ayrıca Hidayet V., cinsel ilişki sırasında genç kadının kollarını koli bandıyla bağlayıp ocakta ısıttığı çatalı vücudunun çeşitli yerlerine bastırdı. Cinsel saldırıların dozunun artmasına dayanamayan S.V, öğretim görevlisi olan eşinin telefonunda başka kız öğrencilerle yaptığı yazışmalar buldu.

Dayanacak gücü kalmayan S.V, geçen yıl Aralık ayında Cumhuriyet Savcılığı’na giderek başına gelenleri anlatıp öğretim görevlisi olan eşinden şikâyetçi oldu. Hidayet V. tutuklanarak Samsun Cezaevi’ne konuldu. Hidayet V., ifadesinde genç kadının iddialarını reddetti.

EVLENDİM, HAYATIM BİTTİ!

S.V.’nin vücudundaki kızgın çatal izleri, kesiler ve cinsel eziyet saldırıları iddialarını Adli Tıp Raporu da doğruladı.

S.V., yaşadığı olayları şöyle anlattı: “2017 yılında içeceğime ilaç atarak bana tecavüz etti. Bu anları kayıt etmiş. Benimle birlikte olmak istedi fakat kabul etmeyince görüntüleri izlettirdi. Bana bu görüntüleri ‘ailenle, okuldaki arkadaşlarınla ve o iğrenç sitelerde paylaşırım, seni rezil ederim’ diyerek, tehdit etti. ‘Evleneceksin benimle’ dedi. Aileme söyleyemedim, utandım. Keşke söyleseydim. Mecburen kabul ettim, hayatım zehir oldu. Okulumu da bıraktım”

“BAŞKA KIZLAR DA OLABİLİR”

OMÜ’deki çok sayıda kız öğrencinin de aynı şekilde tuzağa düşebileceğinden şüphelendiğini dile getiren S.V., eşi Hidayet V.’nin, telefonuna “şeyh” diye kayıtlı bir kişiyle sürekli mesajlaştığını, kız öğrencilere karşı nasıl davranması gerektiğine yönelik tavsiyeler aldığını söyledi.

Genç kadın, “Ben evlendikten sonra okulda bazı kızlar bana ‘yeter artık, çek şu kocanın elini üstümüzden’ diyordu. Sonra öğrendim ki; aynı iğrenç olayları onlara da yapmış. Zorla ya da para karşılığı birlikte olmak istiyormuş. Bilgisayarı vardı. Tüm görüntüler ondaydı. Ben şikâyetçi olunca, bilgisayardaki hard diski söktü ve denize attı. ‘Hadi şimdi bulsunlar’ dedi. O gün beni darp etti ve iki gün eve kilitledi” diye konuştu.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Hukuk mücadelesini sürdüren S.V. eşine boşanma davası da açtı. Diğer taraftan öğretim görevlisi Hidayet V.’nin Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı, eşe karşı eziyet” suçlarından tutuklu olarak yargılanması devam ediyor.