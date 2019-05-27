Valiye 1,7 milyonluk makam aracı!

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları” ile ilgili genelgesi Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Bu genelgeye göre, “2019 yılında zorunlu haller dışında kamuya taşıt alımı yapılmayacak. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacak.” denilmişti. Ancak Samsun Valisi Osman Kaymak’a alınan piyasa değeri 1 milyon 668 bin lira olan makam aracı görenleri şaşkına çevirdi.

3 MAKAM ARACI OLDU

Samsun Valisi Osman Kaymak’ın kullandığı piyasa değeri 350 ila 400 bin lira değerinde değişen Mercedes S350 makam aracının sürekli arızalanması ve maliyet oluşturması gerekçesiyle, İçişleri Bakanlığı yeni bir makam aracı gönderdi.

Aracın; piyasa değeri 1 milyon 745 bin 320 lira olan Auidi A8 L model otomobil olduğu öğrenildi. Biri jip olmak üzere 2 makam aracı bulunan Osman Kaymak’ın, makam aracı sayısı böylelikle 3’e çıktı.

İKİ YILDIR SAMSUN VALİSİ

Osman Kaymak, önceki vali İbrahim Şahin’in merkeze çekilmesinin ardından 2017 yılı Haziran ayından itibaren Samsun’da görev yapıyor.