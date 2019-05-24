Yassıada nerede? İşte Yassıada’nın eski ve yeni haliyle fotoğrafları…

Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun idama mahkûm edildiği Yassıada, ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak ilan edildikten sonra imara açıldı. Yayınlanan son fotoğraflarda, otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, tekne yanaşma yeri yapılması planlanan Yassıada'da inşaatların büyük bölümünün bittiği görülüyor. Yapılaşmadan sonraki hali merak konusu olan Yassıada nerede? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Yassıada’nın eski ve yeni haliyle fotoğrafları…

YASSIADA NEREDE?

Demokrasi ve Özgürlük Adası ya da bilinen adıyla Yassıada, Marmara Denizi’nde İstanbul’a yakın küçük bir adadır. Biri sivri, diğeri yassı görünümlü olan, birbirine yakın iki metruk adadan yassı olanıdır. Eni 185, boyu 740 metre, yüzölçümü 18.3 hektar olan adanın arazisi düzdür, ancak sahilleri genellikle denize dik olarak iner. Sivriada’ya 0.9, Burgaz Adası’na 2.67 ve Kadıköy’e (Fenerbahçe Adası) 6.27 deniz mili uzaklıktadır.

YASSIADA’NIN ESKİ VE YENİ HALİ

ESKİ HALİ

YASSIADA’NIN TARİHİ

Yassıada 1947’de Deniz Kuvvetleri tarafından satın alınmış, 1949’da inşaata başlanmış ve 1952’de eğitim hizmetlerine açılmıştır. Komutanlık kuzey iskele yanındaki, bugün de duran Bulwer’in şato tipi yuvarlak köşkünü muhafaza ederek, subay ve erler için yüksek katlı lojmanlar, spor sahası, tesisler, buz deposu, yemekhane, silahhane gibi birçok yeni bina yaptırdı. 27 Mayıs Darbesi’nden (1960) sonra burada kurulan mahkemelerde Demokrat Partililer yargılanmıştır. Yassıada Yargılamaları bittikten sonra, ada yeniden Deniz Kuvvetlerine teslim edilmiş ve buradaki eğitim faaliyetleri 1978’e kadar sürmüştür.

Deniz kuvvetleri de burayı boşalttıktan sonra adanın ıssız günleri tekrar başlamıştır. 1993’te İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi için uygun bir çalışma yeri olarak görüldüğünden, enstitü buraya taşındı. Günde iki kez şehir hatları vapurları, hoca ve öğrencileri getirip götürmesine rağmen, uzaklık, gerekli ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırdığı için Fakülte 1995’te adayı terk etmiştir.

Marmara Denizinin tek balık çiftliği burada bulunmaktadır. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss), 1-4 kg’lık Çelikbaş Alabalığı yetiştirilmektedir.

İstanbul’a yakın ve deniz trafiğinden uzak olduğu için hafta sonlarında şehirdeki dalış kulüpleri için eğitim alanı olarak kullanılmaktadır.