Yazlıktaki polis cinayetinin detayları ortaya çıkıyor: Şezlong değil usulsüz büfe

Olay, Edremit’te Narlı Mahallesi’ne bağlı Mıhlı mevkiindeki plajda dün saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Edremit’e tatil için gelen yazlıkçılarla, AKP Edremit İlçe Başkanı Yaşar Karabulut'un kardeşi, işletmeci Yüksel Karabulut arasında tartışma çıktı.

HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİSE ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, tatilci grubun arasında bulunan İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce olaya müdahale etmek istedi. Aracına giderek tabancısını alan Yüce havaya birkaç el ateş etti. İşletmeci Yüksel Karabulut da tabancasını polis memuruna ateşledi. Yaralı halde yere düşen polis memuru, Karabulut’u vurdu.

YARALI POLİS KURTARILAMADI…

Yaşanan çatışmada seken kurşunlar çevrede bulunan Mehmet Çoşkun ve Emine Yılmaz'a isabet ederek yaralanmalarına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan polis memuru Kadir Ozan Yüce, gelen ilk ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan işletmeci Yüksel Karabulut da ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Karabulut’un hayati tehlikesinin devam ettiği, Mehmet Çoşkun ve Emine Yılmaz'ın da sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Jandarma, olayda kullanılan 2 tabancayı adli emanete aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SEBEBİ SAHİLDEKİ BÜFE

Kanlı olayın ardından başlatılan soruşturmada detaylar da belli olmaya başladı. Tabancasıyla dehşet saçan Yüksel Karabulut’un, halk plajında büfe işlettiği, ancak büfedeki usulsüzlükler sebebiyle vatandaşlar tarafından belediye ve kaymakamlığa şikayet edildiği ortaya çıktı. Zabıta ekipleri tarafından ceza kesilen Karabulut’un, bunun üzerine plajda bulunan vatandaşlarla “Sizin yüzünüzden işim bozuldu” diye çıkışıp, tartıştığı öğrenildi.