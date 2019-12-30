Yeni havaalanına uçak inemiyor

İstanbul’da iki gündür etkili olan sağnak yağış ve şiddetli rüzgar, hava trafiğini olumsuz etkiliyor. İstanbul Havalimanı’na iniş yapamayan uçaklar Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Dünyadan havacılık verilerine göre İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın yaşandığı 5. havalimanı oldu.

UÇAKLAR MARMARA BÖLGESİNDE TUR ATIYOR

Airporthaber’e göre, İstanbul Havalimanı’na inecek uçaklar hızı 45 knota kadar çıkan rüzgar nedeniyle iniş yapamazken, Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklarsa iniş yapmayı denedi ancak şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek durumunda kaldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapacak uçaklarsa yaklaşık yarım saatlik gecikmelerle havalanabiliyor.

Dünyadan havacılık verilerini sunan flightradar24 sitesine göre, İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın yaşandığı 5. havalimanı oldu.