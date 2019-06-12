Yıldırım gitti telefon reklamı geldi

İstanbul Kadıköy'deki vapur iskelesine asılan üzerinde “Deniz hatları aktarmalarda ücretsiz. Biz yaptık yine biz yaparız” yazan ve Binali Yıldırım ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu dev pankart için CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurmuş ve kurul da pankartın kaldırılmasına karar vermişti.

İlçe Seçim Kurulu tarafından başvuruya verilen yanıtta “Toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamayacağına, Kadıköy-Eminönü vapur iskelesi önündeki ilan ve reklam yerlerinde asılı bulunan siyasi parti afiş ve pankartların kaldırılmasına karar verildi” ifadeleri kullanılmıştı.

SABAH SAATLERİNDE SÖKÜLDÜ

Tartışma yaratan pankart sabah saatlerinde söküldü. Yerine bir telefon markasının reklam tabelası asıldı.