Yılmaz Özdil’in YSK paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart’ta yapılan İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Açıklanan kararda Cumhur İttifakı’nın ‘oylar çalındı’ iddiasıyla ilgili bir bilgi yer almadı.

“İLK 250 SAYFADA GEREKÇE YOK”

Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, YSK’nın gerekçeli kararı ile ilgili kısa bir açıklama yaptı. Sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Özdil, YSK’nın 250 sayfalık gerekçeli kararında gerekçenin bulunmadığını söyledi.

Özdil, “Yüksek Seçim Kurulu 250 sayfalık gerekçeli karar açıkladı, ilk 250 sayfada gerekçe yok.” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu 250 sayfalık gerekçeli karar açıkladı, ilk 250 sayfada gerekçe yok :) — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) 22 Mayıs 2019

KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİ BEĞENDİ

Özdil’in Twitter’dan yaptığı açıklama kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi, yüzlerce kişi tarafından da paylaşıldı.