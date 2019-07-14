Yozgat Belediyesi’nde itfaiyeciler otoparkçı yapıldı

AKP’li Belediyenin, çalışan personel üzerinde baskı kurduğu belirten Milletvekili Ali Keven, “Daha önce çeşitli birimlerde çalışan kadın işçilere Ramazan ayında çöp toplattılar. İşçileri yıldırmaya çalışıyorlar. Şimdi de bazı personelin yerlerini değiştirmişler” dedi.

İTFAİYECİLER OTOPARKÇI OLDU

Milletvekili Ali Keven, Yozgat Belediyesi'nde yerleri değiştirilen işçilerin sorularını gündeme getirmeye devam edeceğini söyleyerek, “Bazı işçilerin görev tanımlarının aksine çalıştıkları birimden alınıp alakasız birimlere görevlendirildiklerini öğrendim. Bir grup itfaiye eri 3 yıldır itfaiye biriminde çalışırken alelacele otoparka gönderilerek fiş kesmekle görevlendiriliyorlar. Bazı zabıta birimi çalışanları hayvan barınağında görevlendiriliyor. Bu şekilde nitelikli kalifiye personeli alıp alakasız yerlere görevlendirmek ne yazık ki çalışanlar üzerinde baskı kurmanın bir diğer yolu olmuştur” diye konuştu.

BÜYÜK ZARARLARA YOL AÇABİLİR

Deneyimli itfaiye çalışanlarını alakasız yerlerde görevlendirilmesinin büyük zararlara yol açacağını kaydeden Keven, “Oluşacak bir yangına kimler müdahale edecektir? Deneyimsiz liyakatsiz kişilere bu işleri yaptırırsanız olası bir yangında büyük maddi zararlar oluşacaktır. Bundan dolayı itfaiyede görev yapan deneyimli personel itfaiye görevini yapmaya devam etmelidir. Yine çalışan bazı itfaiye personeli kendilerinin de görev yerlerinin değiştirileceğini düşünerek büyük huzursuzluk yaşamaktadır. Belediye çalışanlarının ilgili sendikalarını göreve davet ediyorum. Lütfen üyelerinizin yaşadığı sorunlara sahip çıkın. Çalışma barışını bozacak bir uygulamaya müsamaha göstermeyin” dedi.