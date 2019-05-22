YSK seçmen sorgulama 2019: Nerede oy kullanacağım?

Geçtiğimiz İstanbul seçimlerindeki seçmen listesinin 23 Haziran seçimlerinde de aynı kalacağı açıklanmıştı. Vatandaşların 23 Haziran’da oy kullanabilmesi için mutlaka YSK’da ya da e-Devletten seçmen kaydını sorgulaması gerekiyor, seçmen kaydını bulamayanların bizzat nüfus müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. “Nerede oy kullanacağım?” sorusunun yanıtını merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için e-Devlet Kapısından ya da https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

YSK SEÇİMİN İPTAL EDİLMESİ İLE İLGİLİ GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI

YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda 754 sandık kurulu başkanının kanuna aykırı olarak belirlenmesi nedeniyle seçimin sonucuna etki edildiği belirtildi. Gerekçeli kararda Cumhur İttifakı’nın ‘oylarının çalındığı’ iddiasıyla ilgili ise bir açıklama yer almadı.