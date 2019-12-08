Zafer ‘hezimet’ oldu

3 şehrin havayolu ulaşımının sağlanması için Kütahya'da yapılan Zafer Havalimanı “hezimet” oldu. Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan havalimanına verilen yolcu garantisi sayısı, toplam 1.6 milyon kişinin yaşadığı Kütahya, Afyon ve Uşak illerinin nüfusuna yaklaşıyor. Havaalanına bu yıl 1 milyon 236 bin 89 yolcu garantisi verildi. 2012'den bu yana tutmayan rakamlar nedeniyle de 2018 yılına kadar, havaalanını işleten şirkete devlet kasasından 5 milyon Euro ödendi.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Zafer Havalimanı için verilen yolcu garanti sayısının neredeyse 3 ilin nüfusu kadar olduğuna dikkat çekerek, “Şehirler göç veriyor nüfus azalıyor ama yolcu garanti sayısı artıyor. 3 ildeki vatandaşların neredeyse tamamını uçursak yolcu garanti sayısı karşılanmıyor. 28 yıllığına işletme hakkı verildi. Tam bir kara delik” dedi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da, verilen yolcu garantisinin sadece yüzde 5'inin gerçekleştiğini ve firmaya Hazine'den 5 milyon Euro ödeme yapıldığını belirtti.

Sayıştay raporuna girdi

Zafer Havalimanı Kütahya, Afyon ve Uşak bölgesi için 50 milyon Euro yatırım maliyetiyle, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olarak yapıldı. Sayıştay raporuna göre, 2012 yılında hizmete giren havalimanı için yolcu garanti sayısı da her yıl artıyor. 2019 yılı için verilen yolcu garanti sayısı 2020 için 1 milyon 279 bin 352. Bu 3 ilin nüfusu ise toplamda 1 milyon 652 bin 920.