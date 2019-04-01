2. elde yeni dönem başladı!

Yeni yönetmelikle başlayan bu zorunluluk yaşanan sorunları azaltacak ve ikinci el araç alanların sorun yaşaması engellenecek. Yeni düzenlemeye göre TS 13805 HYBstandartlarına uymayan ekspertiz merkezleri 1 Nisan itibariyle hizmet veremeyecekler.

İkinci el araç alım satımındaki yeni düzenlemeyle hayatımıza giren önemli durumlar

-8 yaş ve 160 bin km üstü araçlarda rapor zorunluluğu yok

-Otomobil alım satımı ile uğraşmayan kişilerden rapor istenmesi zorunlu değil

-Ekspertiz raporunda araç özellikleri, arıza ve hasar durumu, kilometre bilgilerine yer verilecek

-Verilen ekspertiz raporuyla ilgili yaşanılacak bir sorunda raporu veren firma satışı yapanı sorumlu tutabilecek

-Ekspertiz raporunun noter satışından hemen önce alınması yeni düzenleme ile şart oldu

-Yeni uygulamayla aracı satan firma en az 3 ay ya da 5 bin kilometre garanti vermek zorunda.(Garanti; motor, şanzıman, kaporta, diferansiyel ve elektrik sistemini kapsıyor)

TÜV SÜD D-Expert'in Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger “1 Nisan'dan itibaren ikinci el alım satımı yapan firmalar ve gerçek kişiler ekspertizraporu almak zorunda. 8 yaş ve 160 bin km üstü araçlarda rapor zorunluluğu aranmayacak.İşi otomobil alım satım olmayanların satışlarında rapor aranmayacak. Hazırlanacak ekspertiz raporunda aracın özellikleri, arıza-hasar durumu ve km bilgilerine yer verilecek. Boyanın durumu, kaza, göçük, dolu hasarı şanzıman, motor, fren sistemi vb gibi parçaların durumu raporda yer alacak. Sadece TS13805 standardında HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) almış firmalar raporu vermeye yetkili olacak. Raporla ilgili yaşanabilecek sorunda raporu veren yetkili firma ve satışı yapan sorumlu tutulabilecek. Yeni uygulamada garanti, aracı satan firma tarafından en az 3 ay veya 5 bin km olarak verilmek zorunda. Garanti ikinci el aracı motor, şanzıman, kaporta, diferansiyel ve elektrik sistemini kapsayacak. Yönetmelik kapsamında olan ikinci el araçlarda ekspertiz raporu alınmadığı takdirde noterlerde araç satışı ve devir işlemleri yapılamayacak. Ekspertiz raporları aracın anlık durum bilgisini verdiği için yönetmelik raporun noter satışından hemen önce alınmalı şartı getiriyor” açıklamasını yaptı.