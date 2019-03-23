Elektrikli Vespa kaç para?

Vespa, Elettrica modeliyle motosiklet dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor. Yıllardan beri süregelen ikonik Vespa tasarımını, yenilikçi detaylarla harmanlayan Vespa Elettrica, 49 bin 900 TL'lik lansman özel satış fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu. İtalya'nın Pontedera bölgesinde üretilen ve Piaggio Grubu'nun elektriksel hareketlilik konusundaki araştırmalarının öncüsü olan Vespa Elettrica, modele özgü gövde rengi ve mavi renk detaylarıyla ön plana çıkıyor. Vespa Elettrica, tamamen elektrikli olan motoruyla çevreci olduğu kadar, sürücülerine şehir içi yollarda, tamamen sessiz, çevik ve keyifli bir yolculuk sunuyor.

4 saatte tamamen sürede şarj olabilen Elektrikli Vespa, 1.000 tam şarj işlemi boyunca yüksek seviyede verimlilik sağlıyor. Anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten Vespa Elettrica, performans anlamında geleneksel içten yanmalı motora sahip motosikletleri de aratmıyor. Ayrıca yenilikçi Vespa, aynı zamanda multimedya platformu sayesinde motosikletle ilgili birçok veriye akıllı telefonlar üzerinden de erişim imkânı tanıyor. Elektrikli Vespa'da yer alan ve 4.3 inç boyutundaki TFT gösterge tablosu, ışık koşullarına ve dört seviye parlaklık ayarına uyarlayan alaca karanlık sensörü sayesinde kolay okunuyor. Ekranın merkezinde hız, seçilen sürüş modları, km cinsinden kalan mesafe ve akü şarjı (%) gibi ana bilgileri yer alırken, akıllı telefonda yer alan Elekrikli Vespa Uygulaması ile de araca bağlanarak tüm mesaj ve bildirimler, TFT ekran üzerinden ulaşım imkânı tanıyor.