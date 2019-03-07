LPG’li otomobillerin kapalı otopark yasağı kalkıyor mu?

Kapalı otoparkların gerekli altyapıya sahip olmaması sebebiyle 20 yıldır LPG ile çalışan araçların kapalı otoparklara girememesi ayıbı nihayet son buluyor. Kapalı otoparkların AB standartlarında havalandırma ve emniyet sensörlerine sahip olması yeterliyken, LPG'li araç sahibi müşteriler bu altyapıyı sağlamayan AVM'lere giremiyorlar. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in LPG'li araçların kapalı otoparklara kabul edilmesi gerektiğine dair düşüncesini açıklaması ile değişme iklimine girdi. Şimdi gerek LPG kullanıcılarının, gerek kapalı otopark işletmelerinin ve gerekse LPG sektöründeki tüm paydaşlardan oluşan milyonlarca vatandaşın gözü-kulağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, üç bakanlığın ortak yürüttüğünü duyurduğu çalışmanın tamamlanmasında.

Otomobillerin yüzde 38,8'i LPG'li

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yüzde 37,8'ini oluşturan 4 milyon 703 bin 163 araç LPG kullanıyor.

Avrupa'nın birçok ülkesinde LPG'li araçların kapalı otoparklara girmesi serbest ve araçların LPG'li olduğunu belirten herhangi bir etiket veya benzeri bir tanımlama işareti bulunmuyor. Örneğin Fransa'da emniyet valfi ile donatılmış LPG'li araçlar kapalı otoparklara serbestçe girebilirken, otoparkların girişinde “Emniyet valfine sahip olmayan LPG'li araçların girişi yasaktır” ibaresi Fransızca ve İngilizce olarak yer alıyor. Avusturya'da otoparkların gaz kaçağı tespit cihazları ile donatılması şartı aranırken, Hong Kong'ta otoparkların uygun havalandırma tesisatı bulundurması gerekiyor.