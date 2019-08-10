Otomotiv devi rekor emisyon cezasıyla karşı karşıya…

Alman motorlu taşıtlar bilir kişisi(KBA) yapmış olduğu çalışma sonucunda C Serisi ve E Serisi Mercedes-Benz otomobillerde yanıltıcı yazılım olduğunu fark etti. Böylece marka Spiegel’in haberine göre tam 280 bin adet belirtilen modelde otomobilini yazılım yenilenmesi için geri çağırdı. Stuttgart savcıları ise geri çağrılan her otomobil için markaya 5000 Euro ceza kesecek.

Savcılar sözcüsünden yapılan açıklama ise soruşturmanın devam ettiği ve yıl sonuna kadar süreceği belirtildi.

Otomotiv devi Daimler ise konuyla alakalı açıklama yapmadı. Grubun çatısının altında Mercedes-Benz ve Smart otomobil markaları bulunuyor. Grup her iki markasında da elektrikli otomobil modeli geliştirmelerine başladı bile. Özellikle küçük şehir otomobili olarak adlandırdığı Smart markası grubun tam elektrikli otomobil markası olacağını belirtmişti. Mercedes tarafında ise markanın ilk tam elektrikli modeli olan EQC modeli tanıtıldı.

2017 yılının mayıs ayında Daimler Alman savcılarla benzeri bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Otomotiv devinin ofisine gelen savcılar dizel araçlarda egzoz gazı işleme sonrasında çalışan bir yazılım konusunda araştırma yapmıştı.

Daimler buna ek olarak Amerika’nın aynı makamdaki düzenleyici incelemeleriyle de karşı karşıya… Şubat 2016’da Amerikan Çevre Koruma Ajansı markanın bazı dizel motorlu otomobillerinin emisyon seviyesini açıklamasını istemişti.

2019 yılı mayıs ayında Alman savcılar bu emisyon ihlalleri konusunda Porsche’ye 535 milton Euro, Bosch’a 90 milyon Euro, Brunswick savcıları ise VW’e 1 milyar Euro ve Münih savcıları ise Audi’ye

800 milyon Euro ceza kesmişti. Daimler Grubu’na ise kesilecek cezanın ise 800 milyon ile 1 milyar Euro arasında olması bekleniyor.