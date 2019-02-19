Son dakika… Japon devi Honda Türkiye’deki üretimini durduruyor!

Dün gece İngiliz Milletvekili Justin Tomlison’un yaptığı açıklamadan sonra Honda’dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Tomilson markanın İngiltere ve Türkiye’deki fabrikalarını kapatacağını açıklarken buna Honda’dan resmi bir açıklama gelmemişti. Bugün ise saat 11 itibariyle Honda, üretim ağındaki yapısal bir değişikliğin söz konusu olduğunu global sitesinden duyurdu.

Bu kapsamda 2021 yılına kadar Honda’nın İngiltere ve Türkiye’deki fabrikalarındaki üretimleri duracak. Her iki lokasyonda da markanın varlığı devam edecek.

Honda’nın İngiltere’deki fabrikasında yaklaşık olarak 3500 çalışanı bulunuyor ve fabrika yıllık yaklaşık olarak 150 bin adet otomobil üretiyor. Bu otomobiller Civic HB ve CR-V modelleri. Markanın Türkiye’deki fabrikasında ise Civic Sedan modeli üretiliyor. Yıllık 38 bin üretim adedi olan bu fabrikadaki çalışan sayısı ise 770 kişi olarak belirtiliyor. Fabrikadaki üretim durdurulduktan sonra Honda’nın ülkedeki varlığı devam edecek. Marka Türkiye’deki üretimine 1997 yılında başlamıştı.

Honda Avrupa Başkanı Katsushi Inoue, “Otomotiv sektörünü etkileyen benzeri görülmemiş değişikliklerin ışığında elektrikli otomobil stratejimizi hızlandırma kararı aldık. Buna göre de küresel operasyonlarımızı yapılandırmamız hayati önem taşıyor. Bu kadar kolay alınan bir karar olmadı ve bugünkü duyurunun çalışanlarımız ve işbirlikçilerimizi ne kadar tedirgin edeceğinin farkındayız” dedi.