12 yıl önce TSK’yı tasfiye sürecini yöneten Amerikalı

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı nereden tanıyoruz?

Satterfield, 2007'de Türkiye geldi… PKK'nın Dağlıca baskını yaşandı ve Ergenekon başladı…

Emekli Korg. İsmail Hakkı Pekin, yeni büyükelçi Satterfield'in özel bir isim olduğunu söyledi

12 yıl önce Türkiye'nin ‘Açılım sürecine' ikna edildiğini anlatan Pekin bugüne de işaret etti

Suriye'de ‘Kürt devleti' kurmak isteyen ABD'nin yeni büyükelçi üzerinden çalışacağını iddia etti

1 – ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği David Satterfield'ın görevini onayladı. ​Yeni elçi Satterfield'in kısa bir süre içinde Ankara'ya gelerek göreve başlaması bekleniyor…

9 Şubat'ta bu köşede, “Biz bu büyükelçiyi bir yerden tanıyoruz” başlıklı bir yazı kaleme almıştım.

Hatırlatalım: Tarih 7 Ağustos 2003…O dönem ABD Başkanı Bush'un Güvenlikten Sorumlu Danışmanı Condoleezza Rice, Washington Post'ta şunları yazmıştı: “Bugün, Amerika ve müttefikleri kendilerini dünyanın bir başka yerindeki uzun soluklu değişimlerden bir tanesine hazırlamalıdır: 22 ülkeden oluşan…Orta Doğu'nun dönüşümü hiç kolay olmayacak, hem de çok fazla zaman alacak…”

RICE'IN KIDEMLİ DANIŞMANIYDI

Büyük Ortadoğu Projesi'ni (BOP) böyle anlatan kuran Rice, 2005-2009 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanı oldu. Peki Rice'ın “Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı” kimdi: Bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Satterfield. Hayatını Ortadoğu üzerine kurmuş Satterfield'in PKK-PYD konusunda ne düşündüğünü öğrenmiştik.

11 Ocak 2018'de ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtlayan Satterfield, PKK/PYD'nin korunması gerektiğini ifade etti. Büyükelçinin bir başka özelliği daha var: 2007'de, Irak'tan Sorumlu Kıdemli Danışman olarak Türkiye'ye gelmişti… Bir not daha verelim:

Watergate skandalını ortaya çıkaran Washington Post muhabiri Bob Woodward, “Savaşın İçinde: Beyaz Saray'ın Gizli Tarihi” isimli kitabında Satterfield'ı şöyle tanımlıyor: Rice'ın yardımcıları ona, sabrıyla tanınan Peygamber Eyüp'e ithafen (Dışişleri'nin Eyüp'ü) diyordu.”

Peki yeni büyükelçi Satterfield'ı yakından tanıyan Genelkurmay Başkanlığı eski İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin ne düşünüyor?

Genelkurmay Başkanlığı eski İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin:

Yeni elçi, Suriye'deki ‘Kürt devleti' konusunda bizi ikna için gönderildi

2 – İsmail Hakkı Pekin… 2007 Ağustos ayında Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi'nin başına geçti. 2012'ye kadar bu görevi yürüttü. 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında adı geçen Pekin “İnternet Andıcı davası”nda tutuklandı. Ağustos 2013'e kadar Hasdal'da yattı.

Pekin, ABD'nin yeni atadığı ismi şöyle anlattı: “Mesleki anlamda en kıdemli bir isim Türkiye'ye atandı. Tesadüf değil! Ortadoğu'yu en iyi bilen isimlerden. ABD ile Türkiye arasında sorunları çözmek için gönderildi.

Fırat'ın Doğusu, İdlib, Doğu Akdeniz, PKK ve S-400 sorunları masada. Türkiye'nin S-400 almasını engellemek isteyecektir. ABD, Suriye'de Kürt devleti kurmak istiyor. Bize söylenen tampon bölge aslında YPG'yi korumak için. Bu yüzden bu adam tercih edildi. Diplomatik dille ya da şantajla Türkiye'yi ikna edecekler. Kongrede (S-400 konusunda Türkiye'yi caydıracağım) demişti.”

ABD'nin Türkiye'yi kaybetmek istemediğini ifade eden Pekin, “Hem NATO üyesi olmamız hem de Ortadoğu için ikna edilmemiz şart” dedi.

Eski istihbaratçı şöyle devam etti: “Şimdi…İstanbul'u kaybeden Tayyip Erdoğan'ın büyüsü bozuldu. Ekonomik sıkıntılar var! Erken seçim olasılığı yüksek. Yani Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetmesi zorlaştı. Elçi, tam zamanında gönderildi. Hem muhalefetle hem de AKP içindeki muhalefetle rahat ilişkiler kurabilecek bir isim Satterfield. Adam için ortam uygun. Aslında tam da 2007 yılında Türkiye'yi ziyaret ettiği dönem gibi düşünün!…”

2007'ye dönelim o zaman…

Türkiye'ye geldi… Canlı bomba saldırıları, Dağlıca, Ergenekon oldu

3 – Tarih 12 Nisan 2007…Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt karargahta basın bilgilendirme toplantısı yapmış ve şöyle konuşmuştu: “Kuzey Irak'a bir operasyon yapılmalı mı? Yapılmalı.” Hatırlatalım…

Daha Ergenekon kumpasına iki ay var… Büyükanıt'ın ‘operasyon' açıklamasından bir hafta sonra, 20 Nisan'da, telaşla Türkiye'ye gelen ziyaretçinin kimliği çok önemli: Rice'ın danışmanı, Irak Koordinatörü Satterfield. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Genelkurmay 2. Başkanı Org. Ergin Saygun'la görüşen Satterfield, aynı gün 4 gazeteciyle Ankara Büyükelçiliği'nde görüşüyor. Bu görüşmeden 1 ay sonra…

Tarih 22 Mayıs 2007… PKK terör örgütünün ‘kontrgerillası' olarak bilinen TAK, Ankara Ulus'ta canlı bomba saldırısı düzenliyor. 7 kişi hayatını kaybediyor. 4 Haziran'da da Tunceli'de Kocatepe Jandarma Karakolu'na el bombalı ve silahlı saldırısı sonucu 7 askerimiz şehit oluyor.

İçeride Ergenekon kumpası başlıyor, 21 Ekim 2007'de Dağlıca saldırısı oluyor, 15 Kasım 2007'de de Taraf Gazetesi kuruluyor. Yani, Bush, Rice ve danışmanı Satterfield'ın Büyük Ortadoğu Projesi'ne karşı çıkan TSK generalleri hedefe konuyor. Peki İsmail Hakkı Pekin bu durumu nasıl anlattı?

‘ABD, sözünü dinlemeyen PKK kadrolarını gençleştirebilir'

4 – Yaşar Büyükanıt'ın 2007'de dediği sınır ötesi operasyon 1 yıl sonra oldu. Çünkü, Türkiye ‘ikna' edildi. Sözü Pekin'e bırakalım: “… Türkiye, S-400'lerden vazgeçse bile ABD'nin tehditleri sürecek…

2003'te Süleymaniye'de başımıza çuval geçirdiler, 2007'de PKK saldırıları arttı. Dağlıca baskını yaşandı. Bu arada Kürt devletçiğine direnen TSK içindeki kadrolar tasfiye edildi. Türkiye daha sonra ‘açılım sürecine' mahkum edildi. Bugün de aynı süreç yaşanıyor.

Suriye'de bir Kürt devletçiği planları devam ediyor. PKK-PYD'ye yardım had safhada. Satterfield'in gönderilmesine buradan da bakın. Belki de sözlerini daha çok dinleyen isimlerle PKK kadrolarını gençleştirecekler ve Öcalan'ı da PKK içinde güçlendirecekler. Göreceğiz.”