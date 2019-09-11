Kumpasçı polis şefi FETÖ elebaşı Gülen’i öve öve bitiremedi

✔ İstanbul Organize Şube'nin eski amirlerinden Kalender'in çapraz sorgusu yapıldı

✔ Kalender, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etti

✔ “Fetullah Gülen'i terör örgütü lideri, cemaati terör örgütü olarak görmüyorum” dedi

✔ Fenerbahçe kumpasının A Takımı'nda yer alan Kalender başka suçtan da müebbet aldı

1 – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) “futbolda şike” soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Birkaç gündür özellikle sosyal medya üzerinden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'in ifadesi ve çapraz sorgusuyla ilgili yorumlar yapıldı, tartışmalar sürdü. İlk önce Kalender'le ilgili kısa bir bilgi verelim: Şike kumpasını kuran İstanbul Organize'deki A Takımı içinde yer alıyordu. Şimdi iki gündür mahkemede ne yaşanıyor, bakalım…

3 BİN 38 KEZ BYLOCK ERİŞİMİ

İlk önce FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'la ilgili yanıtını okuyalım: “ByLock bende var ama kullanmadım.” Rapora göre Kalender, 2 Eylül 2014 tarihinden 1 Mart 2015 tarihine kadar toplam 3 bin 38 kez ByLock'a erişim sağladı.

Bu bile örgütteki yerini gösteriyor. Örneğin çapraz sorguda avukatlar Kalender'e “Fetullah Gülen ve cemaati terör örgütü müdür?” sorusunu yöneltti. O dönem Teknik Büro Amiri olan Kalender, “Hayır… Cemaat içinde görevini kötüye kullananlar olmuştur. Ancak Gülen terörist değildir” diye yanıt verdi. Burayı biraz daha açalım…

“TERÖRİST DEMEK HAKSIZLIK”

Fenerbahçe Kulübü avukatlarından Naim Karakaya, “İfadelerinizde cemaat diyorsunuz. Fetullahçı yapı bir cemaattir, terör örgütü değildir diye mi düşünüyorsunuz?” diye sordu. Kalender de cevap olarak şu yanıtı verdi: “Bunun kararını mahkeme verir. Bunun içinde suça karışanlar da varsa cezalandırılır. Topyekun olarak bu yapıya terör örgütü demek haksızlıktır. Mahkeme kararları esastır ama bu benim düşünceme göre topyekun örgüt değildir. Suçluyla suçsuz ayırt edilsin. Benim kanaatim bu.”

Avukat Karakaya'nın “Gülen size göre kimdir? Hocaefendi mi, örgüt elebaşısı mı?” sorusuna sanık Kalender, “Bu konuda mahkeme kararlarına bağlı kalınmalı. Ben şu anda kendisini terör örgütü lideri olarak görmüyorum” diye cevap verdi. Kumpastan tutuklu polis şefi yanıtlarının ardından “Bu yapının üyesi değilim” iddiasında bulundu.

“İDDİA MAKAMININ TEZLERİ”

Ahmet Kalender'in çapraz sorgusunda bir avukatın şu sorusu çok önemliydi: “Şike soruşturmasını polis, Aziz Yıldırım'ı başkanlıktan almak için mi, Ergenekon avukatlarını finanse ettiği için mi aldı? dediniz. Bunu neden söylediniz?” Kalender şöyle konuştu: “Ben demiyorum iddia makamının tezleri bunlar. İddia makamının iddiaları bunlar. Onları söyledim ben. ‘İddia makamı daha bir şeye karar vermemiş ki ben nasıl savunmamı yaparım' dedim.”

Usulsüzlükleri tespit eden polise ‘Sen karışma' dedi

2 – Peki iddianamede Ahmet Kalender nasıl geçiyor? Yine dosyanın sanıklarından ve 14 Ağustos 2014 tarihinden 17 Ağustos 2014 tarihine kadar ByLock'a 927 kez giriş yapmış polis Furkan Durmaz'ı dinleyelim: “Emniyet Amiri Ahmet Kalender'e giderek durumu ve dosya kapsamındaki mevcut olan usulsüzlükleri anlattım. Fakat kendisi bana ‘Usulsüzlükleri tespit etmek senin görevin değil, bu görev savcılık makamının görevidir. Sen olduğu gibi üst yazısını yaz, usulsüzlüklerden dolayı talep reddedilir ise edilsin, sen sadece görevin olan yazıyı yaz, başka bir işe karışma' dedi.” Daha sonra Ahmet Kalender, Furkan Durmaz'ı arıyor ve Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu'yla görüştüğünü söylüyor. Durmaz'ın ifadesine göre, iki müdür de usulsüz yazıyı yazmasını emrediyor.

Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılan isimlerden

3 – Tarih 18 Mart 2019… Takipsizlikle sonuçlanan “17 Aralık soruşturması”nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada, 15 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti, Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Nazmi Ardıç, İbrahim Şener, Mehmet Akif Üner, Arif İbiş, İsmail Arpacı, Mustafa Demirhan, Mehmet Sait Sevinç, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Duran Denizci ve Adem Atik'in “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

SONUÇ: Ahmet Kalender'in ifadesi futbola kurulan kumpasın Fetullahçı örgüt tarafından kurulduğunun net kanıtı. ByLock'u olduğunu itiraf eden Kalender yine bu örgütün elemanı olduğunu itiraf ettti.

Sorun şu: Aziz Yıldırım ve arkadaşlarına verilen beraat kararı hâlâ Yargıtay'da bekliyor!..