Hatırlayın şimdi…

7 Haziran 2015 seçimleri…

Sandıklar açıldı, AKP çoğunluğu yitirmişti…

Hiçbir siyasi parti hükümeti kuracak sandalye sayısına ulaşamamıştı… 550 milletvekilliğinden 258'ini AKP, 132'sini CHP, almıştı, MHP ile HDP 80'er milletvekili çıkartmışlardı…

Reis kızdı…

Normal demokrasilerde bu durumda koalisyon kurulurdu… Ama daha ilk gün koalisyona razı olmayacaklarını, erken seçime gideceklerini belli ettiler…

Sıra (Bugün İstanbul'da yaptıkları gibi) ayak oyunlarına gelmişti…

★

AKP ile MHP arasında gizli planlar yapılmaya başlandı…

Bunun farkına varan Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'ye “Gel Başbakan ol” dedi…

Bahçeli sanki kendisine Başbakanlık sunulmuş değil de küfür edilmiş gibi küplere bindi… Havaya iki şaplak patlatıp “Her kim ki bana başbakanlık teklif ediyor, ben onun…..” demeye getirdi…

CHP ile AKP arasında, laf ola görüşmeler başladı…

45 günlük zaman daralıyordu, bu zaman içinde hükümet kurulmazsa Cumhurbaşkanı erken seçime gidebilecekti…

İki parti arasında heyet kuruldu…

Dünyanın en ilginç koalisyon görüşmeleriydi bu, sondan başladılar, başa geçtiklerinde, baş ile son birbirini tutmadı…

Ve 45 gün doldu…

Reis mutluydu, 1 Kasım'da yeniden seçime gidildi…

Hokus-pokus AKP kazandı…

★

Aynı sihirbazlığı şimdi İstanbul'da izliyorsunuz…

Başarabilirlerse; İstanbul seçimlerini iptal etmeyi, yeniden seçim yapmayı deniyorlar…

★

İstanbul'un bütçesi 58 milyardır…

İstanbul demek rant demek…

İstanbul'u kaybeden iktidar, muslukları kaybetmiştir…

Elbette vermek istemiyorlar…

Atı alan Üsküdar'ı geçecekti…

At gitti, süvari kaldı…

★

Şu anda ortalığı karıştırarak ne planlıyorlar, hangi oyunların peşindeler bilemeyiz…

Bildiğimiz tek şey var:

Gidişin başlamıştır…

Durdurulamaz…