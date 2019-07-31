Bu askerler niçin şehit oluyorlar?..

Vatanın bir çakıl taşı için…

Gerçi şehit haberleri artık tek sütun yer alıyor gazetelerde… Örtüsüne sarılmış bir anne, kasketli bir baba, tören mangası…

Komutan orada annenin elini öper, babaya sarılır…

Tören biter…

Ama aynanın önünde şehidin resmi, şehit evinde bu geceler zor geçecek…

Vatanın bir çakıl taşı için…

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O dağdan, bu dağa gel…

Kaz Dağları'nı Kanadalılara verdiler, Alamos Gold şirketi “Doğu Biga Madencilik” adı altında altın çıkartıyor…

Siyanür kullanıyorlar…

200 bine yakın ağaç kestiler…

Siyanür kesilmeyen ormanı, aşağıdaki köylerin tarlalarını, Çanakkale'nin içme suyunu da zehirliyor…

Şu yukardaki fotoğrafa iyi bakın, çıkan o güneş görmemiş beyazımsı toprakta bin sene ot bitmeyecek…

Ve AKP iktidarı geçtiğimiz günlerde bunu yapan altıncılara 865 milyon liralık teşvik verdi…

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Doğu'daki dağlarda bir çakıl taşı için yiğit askerler canlarını verirken, batıda altın ve para için dağı satıyorlar…

Bir toz yığınına dönüşüyor yeşil Kaz Dağları…

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Bir meydanda “Vatan sevgisi” nutukları bittiğinde, tören mangası gittiğinde, şehit evi aynanın önündeki resim ve hıçkırıklar ile baş başa kaldığında, soruyor insan:

Bu askerler ne uğruna şehit oluyorlar?…