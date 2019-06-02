Etik boyu…

Cumhurbaşkanı'nın TÜSİAD'ın ekonomik yorumlarına kızıp “Herkes kendi işine baksın” demesinin üzerinden çok geçmeden, Binali Yıldırım tarikat şıhlarına gitti…

Çünkü şıhların işi devlet yönetmek…

Sağlık Bakanlığı birisinde, Sanayi Bakanlığı birisinde, Tarım Bakanlığı birisinde…

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Fotoğraflarına bakınca, Binali Bey sanki uçacakmış gibi geliyor…

Bakanlık, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı yapmış bir devlet adamının tarikat dergahına gidip şıhların arasında oturması, onda uçacak hiçbir değer bırakmamış olsa bile, her paçasından bir şıh tutsa, bakarsınız Binali havada…

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Tarikatlar toplantı yaparak, üniversitelerde mezuniyet balosu düzenlenmesinin yasaklanmasını istediler aynı zamanda…

Ve o sırada bizler bir yargıcın bayan avukatın eteğini kısa bulmasını kınıyorduk…

Başbakanlık, TBMM Başkanlığı yapmış, şimdi de İstanbul'u yönetmek isteyen, iktidarın iki numaralı adamı, şıhları dergahlarında ziyaret ettiği günde…

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Etek boyu değil mesele, etik boyudur…

Etik değerleri, devlet adamlığına kısa geliyor…

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İstanbullular…

Şu resme bir daha bakmanızı istedim…

Güzelim İstanbul'u bunlara teslim edecek misiniz?..