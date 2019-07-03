Gericilik Japonya’da olsa bul getir…

Diyelim ki Japonya'ya gittiniz…

Göz kamaştıran ışıl ışıl yanan çarşılarda, binlerce robot oyuncak, geliştirilmiş ev aleti, yüzlerce minyatür optik çeşidi… Yol gösteren şapkadan, şarkı söyleyen kaleme, ilaç vaktinde uyaran kol saatine… Sanat eserlerinden, geliştirilmiş müzik sistemlerine kadar…

Siz evdekilere hediye olarak, tava alıp geldiniz…

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Cumhurbaşkanı, İkinci Dünya Harbi'nde yerle bir edilmiş, şimdi dünya ekonomi devleri arasına girmiş Japonya'ya gitti…

Bizde deprem olmadığı halde ayakta duramayan binalarda 9 kişi öldü de… Sadece 14 kişinin yaralandığı 9 büyüklüğündeki depremde, o gökdelenler nasıl ayakta duruyor Japonya'da?…

Japonya'nın yüzölçümü tarım ülkesi Türkiye'nin yarısı kadar… Neden tarım ilaçları Japonya'dan geliyor?…

Japonya dünyanın en güvenli ülkeleri arasında 9'uncu sırada… Türkiye niçin 149'uncu sırada yer alabildi?..

Cumhurbaşkanı'nın meydanlarda “eserlerimiz” diye saydığı 2. Boğaz Köprüsü, Haliç Köprüsü, Marmaray gibi birçok büyük eseri Japonlar yaptılar… Gitmişken bakmaz mı insan, biz neden yapamıyoruz?..

Kısacası; Japonya'ya gitmiş bir devlet adamının bakıp imreneceği çok şey var…

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Bu baktı baktı…

Haremlik-selamlık kadın üniversitesini beğendi…

“Bizde de olsun” diyerek hemen oracıkta elçiye talimat verdi…

Sadece kadınların gidebileceği haremlik selamlık üniversitelerin açılması için hazırlıklar Ankara'da başladı, Saray'da kanun teklifi hazırlandı…

Önümüzdeki günlerde Türkiye bunu tartışacak…

Bir eksiğimiz buydu…

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Japonlar ise bundan çok etkilendiler, Cumhurbaşkanı'na doktora unvanı verdiler…

Demek ki iyi olacak…