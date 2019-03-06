Benim aradığım belediye başkan adayı ile röportaj yapsam, ben sorsam o yanıtlasa:

“Şimdi siz belediye başkanı olmak mı istiyorsunuz?..”

“Evet…”

“Seçilince ne yapacaksınız?..”

“Hiçbir şey…”

“Bir vaadiniz yok mu seçmene?..”

“Yok, yerimden kalkmam…”

“Yol, asfalt, kaldırım, spor salonu, park falan yapmayacak mısınız?…”

“Katiyen…”

“Çağdaş mahalle, çocuklara oyun alanı, toplu konut, tesisler, huzurlu bloklar, evsizlere ev, havuzlar, camiler, ne bilelim bir güzel yatırım…”

“Asla…”

“Eğlence merkezi, çevre yolu, vatandaşın hafta sonları mutlu olacağı mangal yerleri, aziz vatandaşlarımız için mesire yerleri, tarihi bir kale mesela…”

“Elini süren şerefsizdir…”

“Peki ne yapacaksınız?..”

“Hiçbir şey…”

“O zaman sizi niye seçsinler?..”

“Hiçbir şey yapmayacağım için…”

“Hizmet yarışı adına ya ahali bir şey yapmanızı isterse?..”

“Yapan puşttur…”

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Dünyanın en güzel şehri İstanbul'u, yaşanmaz bir şehre dönüştürdüler… Karşıdan bakın, mezarlıklardan başka yeşil alan kalmadı… Şehrin siluetini bile çaldılar… Kıyılar, tarihi alanlar, çirkin gökdelenlerle gökyüzü bile talan edildi…

Ankara; Atatürk'ün bizzat çizdiği bulvarlar dışında adım atamazsınız… Tuvalet fayansları ile döşenmiş zevksiz alt ve üst geçitlerle köstebek yuvası… Tarihi Söğütözü bahçeleri, Orman çiftliği gibi hatıraları müteahhitlerle paylaştılar, tümü aynalı binalarla yok olup gitti…

Anadolu kentleri birer çirkin beton yığını… Ne Bursa'nın yeşili kaldı, ne Antalya'nın falezleri… Diyarbakır'ı bizzat yıktılar… Giderken arabanın camından pis koku geldiğinde, bir kasabaya yaklaştığımı anlarım…

Bakın yaşadığınız çevreye; koruluklardan ormana, koylardan denizlere, kuşlardan ağaçlara, göz zevkimizden nefesimize kadar her şeyimizi aldılar elimizden…

“Hizmet yarışı” diye diye kentler bu hale geldi…

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“İşte benim belediye başkanım” diyebileceğim birisini bulursam sorarım:

“Ya seçilince hizmet yarışı yapmaya kalkarsan?…”

“Yapanın taaa….”