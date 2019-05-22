KOMİK

Bunlardan medet umuyorlar ama anında yakalanıyorlar

İktidar biraz panikte.

Seçim yenilgisini biliyorlar.

Bir umut “Kızgınları tekrar çekebiliriz” diyerek seçimleri tekrarlıyorlar.

Şunun şurasında kaldı bir ay.

Artık ne yaparlarsa yapacaklar.

Yandaş yazarlardan biri, dünkü köşesinde “Sosyal medyanın ihmal edilmemesi gerektiğini” yazıyordu.

AKP'ye destek olan esprili videolar, görseller hazırlayanlar varmış ama Genel Merkez bunların biraz geri bırakılmasını istemiş. Bu nedenle seçim öncesi AKP, kamuoyuna yeterince ulaşamamış, bu yüzden seçimlerde başarılı olunamamış.

AKP yönetimi böyle bir engel koydu mu bilmiyorum ama engel koymasında çok yarar var diye düşünüyorum.

Çünkü bu yandaşları kendi haline bırakınca abuk sabuk işler yapıyorlar.

Gerçi ilk anda etkili gibi görünüyor bu işler ama gerçek mutlaka ortaya çıkıyor ve rezillik oluyor.

Örneğin yandaş bir ekip Ekrem İmamoğlu'nu güya zora düşürmeyi amaçlayarak ‘Photoshop'la değiştirdikleri fotoğrafları servis etmişler.

Bunlardan bir tanesinde Ekrem İmamoğlu, bir koltukta, bacaklarını iki yana doğru açmış, yan tarafında üç haham oturuyor.

Fotoğrafı servis edenler altına, “Siyonizmin dostu Ekrem Hahamoğlu. Tepkisiz kalma eey Müslüman” yazmışlar.

Diğer fotoğrafta ise Ekrem İmamoğlu, İsrail Başbakanı Netenyahu ile el sıkışıyor. İkisinin de gülen yüzleri dikkat çekiyor.

Hani “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” diye bir atasözümüz vardır.

Bunların mumu anında sönüyor.

Gelelim gerçeğe…

İlk kez 18 Mayıs 2019'da bir Facebook sayfasında yayınlanan bu fotoğraflar 4 bin 700 kişi tarafından paylaşılmış.

Ancak fotoğrafların ikisi de gerçek değil.

Gerçek olmadığı gibi üzerinde oynadıkları asıl fotoğraflar yapılan operasyonun ne kadar acemice olduğunu ortaya koyuyor.

Öyle ki bu tür pis oyunlar ortaya çıktığında aslında bizzat iktidara zarar veriyor, orası da başka tabii. Bana göre hava hoş.

Tıpkı bu fotoğraflardaki gibi.

Ekrem İmamoğlu'nu hahamlarla birlikte gösteren fotoğraftaki asıl kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Bu fotoğraf 15 Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyeleri ile yaptığı görüşme sırasında çekilmiş.

Şimdi bu montajdaki en komik olan ne biliyor musunuz?

Montajı yapanlar pek bilgili olmadıkları için olacak, arka plandaki bayrağı aynen bırakmışlar.

Oysa o bayrağın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu var.

Bu forsu ancak cumhurbaşkanı kullanabiliyor,

Diğer fotoğrafın öyküsü de pek komik.

Çünkü montajcılar Netenyahu ile Ekrem İmamoğlu'nu el sıkışırken göstermişler ama eli asıl sıkılan kişi Muharrem İnce.

Bu fotoğraf 9 Ocak 2019 tarihinde AA foto muhabiri Ahmet Bolat tarafından çekilmiş.

Bu gerçeği “teyit.org” isimli bir interhet sitesi ortaya çıkarmış.

Bu site sosyal medyada büyük ilgi çeken ama doğruluğu tam bilinemeyen fotoğraf, görüntü ve bilgileri titizlikle inceleyip “onay” veriyor.

Gerçekten çok yararlı bir site.

Bugüne kadar pek çok bilgi kirliliği bu sitenin çalışmaları sayesinde giderildi.

Bu nedenle ben de kendilerine teşekkür ederim.

Son bilgi; teyit.org fotoğrafların orijinalinin Anadolu Ajansı arşivinde olduğunu vurgulamış.

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

Belediyenin açıklamasının gerçeği yansıtmadığı o kadar ortada ki

İstanbul Belediye Başkanlığı'na oturtulan Vali, bir açıklama yayınlamış.

Son günlerde CHP tarafından ileri sürülen bazı iddialara cevap verilmiş.

Kullanılan makam araçları sayısı, belediye dışındaki kişilere sağlanan araç ve şoför hizmeti gibi iddiaları iftira olarak nitelenerek “güya” yalanlama yapılmış.

Ama okuduğunuzda hemen görüyorsunuz gerçeğin nasıl saklandığını.

Açıklamada, bu yönde usulsüzlüğün yapıldığı iddia edilen İETT, İSKİ gibi kurumlar uzun uzun anlatılıp övülüyor.

Bu “güzide kuruluşlarda” bu tür şeylerin olamayacağı anlatılıyor.

Ama olmuş aslında.

Nereden biliyoruz?

Çünkü bunlar zaten AKP'lilerin hazırlandığı raporlarda var, CHP'liler ayrı bir inceleme yapmadılar ki.

CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı bu bilgileri belediye kayıtlardan aldı.

Zaten üç satırla yapılabilecek bir açıklamanın neredeyse bir kitapçık boyutunda olması bile gerçeğin gizlenmek istendiğini açık biçimde gösteriyor.

Çok belli ki belediyede panik büyük.

Aslında belediyenin başına konulan “Üskürdarlı” Vali'yi uyarmak gerek.

Son belediye başkanı kendisi olacağı için hepsinden sorumlu tutulabilir.

Bu iktidar, kendi adamlarını korumak için kurban gibi seçtiği valiyi her şeyden suçlayıp yargılayabilir.

ÇOK GÜLDÜM

Fıkrayı okuyun ama oraya buraya çekmeyin sakın

Sosyal medyada gördüm.

Bilinen bir fıkrayı “YSK'nın gerekçeli kararı 200 sayfayı geçiyor” başlığı ile paylaşmışlar.

Fıkra şöyle;

Akıl hastanesinde doktorlar hastaları denetlerlerken, hastalardan birisi, “müthiş bir roman yazdığını” söyleyip 200 sayfa tutan bir tomarı doktora vermiş.

Romanın ilk sayfasını açan doktor ilk cümleyi okumuş: “Napalyon ata bindi”

Sonra devam etmiş doktor; “dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, son sayfaya kadar dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, dıgı dıg, bıııırrs, çüüüş.”

200'üncü son sayfanın son satırında ise şu yazıyormuş; “Napolyon attan indi”