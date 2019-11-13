Salda ihalesine ne oldu?

Partili Cumhurbaşkanlığı rejimi 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hafta başı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bilgileri paylaştı. Hedefe yönelik çalışmalara süratle devam ediyormuş. 6 ilde 13 millet bahçesi açılmış. Büyüklüğü 4 milyon 900 bin metrekareye ulaşmış. Toplamda 60 ilde yaklaşık 35 milyon metrekare alanda 134 millet bahçesi belirlenmiş. Gelecek yıl 38 ilde daha millet bahçeleri vatandaş hizmetine sunulacakmış.

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Salda Millet Bahçesi, iktidara yakın şirketlere ciddi rant aktarım mekanizması olarak görünen millet bahçeleri arasında en çok tartışılanlardan biriydi.

31 Temmuz'da açık usulle gerçekleştirilen ve 7 firmanın teklif verdiği Salda Millet Bahçesi'nin yaklaşık maliyeti 24.2 milyon TL olarak belirlenmişti. Bu ihaleye teklif veren 7 ortaklık arasında en düşük teklifin 14.7 milyon TL yaklaşık fiyatla Egecan Akaryakıt-Binko İnşaat'tan geldiğini anımsatalım.

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İlginçtir, yakın zamana kadar TOKİ'nin ihale sayfasında “değerlendirmesi devam eden ihaleler” bölümünde görünen Salda Millet Bahçesi sayfadan çıkarılmış. Bu durum değerlendirmenin bittiği biçiminde yorumlanabilir elbette ancak bu bitiş iptal mi yoksa sözleşme imzalamak yönünde mi, açıklık yok.

Konunun diğer ilginç yanı, iki gün önce Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçesi görüşülen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da vekillerden bu yönde gelen soruya yanıt vermemiş olması. Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Salda Gölü'nün henüz 1. derece sit alanıyken henüz Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmadan nasıl millet bahçesi haline getirildiğini sorarak şöyle dedi:

“Evrakta gerekçe dahi düzenlenmemiş, olur alınmamış ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden dört gün önce alelacele bu idari işlemi niye başlattınız, bundaki sebep nedir? (…) İhalesi ilk plana göre yapılan projede 7 Ekim'de değişikliğe gittiniz, yasal dayanağı kalmayan bu ihaleyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz?”

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Gerçekten de ekim ayında il müdürlüğünce Salda Gölü için yapılan imar planı tadilatında kumsal plaj alanı olarak tahsis edilen alanın “koruma alanı” olduğu gerekçesiyle plandan çıkarıldığı belirtiliyor. Buna göre ilk imar planında sosyal donatı alanında yer alacak olan bungalov, çadırlar ve kamping alanları değiştirilen planda yer almadı. Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sorumuz üzerine Salda Millet Bahçesi ihalesinin ilk imar planına göre yapıldığını belirterek, şöyle dedi:

“İlk imar planına göre yapılan tüm proje ve ihalelerin iptal edilmesi gerekiyor. Millet bahçesine ilişkin yapılan ihalenin hiçbir hukuki temeli kalmadı. Yeni değişikliğe göre bungalov ve çadırlar plandan çıkarıldı. Plaj alanı da plandan çıkarıldı. Dolayısıyla ihalenin hukuki zemini kalmadı.”

Normal koşullarda yeniden düzenlenen ve hukuksal zemini esaslı değişikliğe uğrayan böylesi bir ihalenin iptali gerekiyor. Ancak ne bakan ne de bakanlık henüz bu yönde bir açıklama yapmadı.

Söz konusu proje 24 milyon TL tutarında bir kamu kaynağını ilgilendiriyor.

Bakan Kurum, komisyon görüşmesinde amaçlarının alanın dışında bir otopark yapmak olduğunu ve hiçbir yapılaşmanın söz konusu olmayacağını söyledi, ancak ihalenin akıbetine dair bilgi vermedi.

Salda Millet Bahçesi ihalesine ne oldu?