Bizim Atatürkçü bir ordumuz vardı…

Sevgili okurlarım, şimdi burada gördüğünüz iki fotoğraf önce Odatv'de yer aldı. Aynı fotoğraflar dünkü Korkusuz gazetesinin manşetinde idi. (Korkusuz, bizim grubun gazetesi.)

Yer Ankara'nın göbeği, Meclis ve Genelkurmay binalarının tam karşısı.

Jandarma Genel Komutanlığı binasının caddelere bakan bahçesi…

Büyük bir Mehmetçik heykeli…

Ve hemen arkasında Türk Bayrağı ve Atatürk rölyefi.

Anlamı gerçekten çok büyük olan bu güzel heykelin önünden her gün binlerce araç ve yaya geçiyor.

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Söylentiye göre şimdi orada yeniden düzenleme yapılıyormuş, Mehmetçik heykeli kalacakmış ama Atatürk büstü ve Türk bayrağı kaldırılmış!

Onlar önemsiz ya, daha sonra yeniden eklenecekmiş!

Dün bizim Korkusuz gazetesinin İstanbul'daki yöneticilerine sordum:

“Sizin bugünkü manşetinizden sonra Jandarma'dan, ya da herhangi bir ilgili kurumdan açıklama, yalanlama geldi mi?”

Öyle ya, bu haber yanlış olsaydı mutlaka bir açıklama yapar, mutlaka bir yalanlama gönderirlerdi.

Korkusuz öyle sıradan, çurçur bir gazete değil… Hilesiz hurdasız günde net 65-70 bin adet satıyor.

Şimdi böyle bir gazete bu fotoğrafları manşetinde kullanıyor ve hiçbir kurumdan tık yok.

Manşet aynen şöyle:

“Jandarma Genel Komutanlığı önündeki Atatürk rölyefi kaldırıldı. Niye kaldırdın Paşam! Komutanlık önündeki anıt restorasyona alındı. Çalışma bitti, asker heykeli yerine konuldu. Ancak arkasındaki Atatürk rölyefi ve Türk Bayrağı yok oldu!.. Vicdanlar sızladı.”

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Evet, dün akşam saatlerine kadar Korkusuz'a Jandarma Genel Komutanlığından herhangi bir açıklama gelmemişti.

Bu fotoğrafları görünce kendi kendime söylendim…

“Geçmişte bizim Atatürkçü, sağlam bir ordumuz vardı, ona güvenirdik!.. Şimdi sıra bunları görmeye mi geldi!”

Sonra aklıma geldi…

“Aaa, doğru ya… Jandarma artık doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlandı. Başında bir orgeneral, onun da başında anlı şanlı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var!..”

Taşlar yerine oturdu!