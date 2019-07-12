Vurduk mu yıkarız!

Sevgili okurlarım, yıllardan beri aynı bıktırıcı sözleri duymaktan biz bıktık, söyleyenler bıkmadı.

Çoğu zamanları sağa sola posta koymakla, dünyadaki neredeyse bütün ülkeleri küçümsemekle geçiyor.

Çevremizde olup ta bizimkilerin “Dost” olarak tanımladığı sadece üç ülke akla geliyor.

Rusya. (S-400 füzeleri hatırına.)

İran. (ABD düşmanlığı uğruna.)

Katar. (Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ülkesi.)

Rusya ile sözüm ona dostluk masalının nedeni belli.

Dolarları bastırıp satın aldığımız S-400 füzeleri.

Ayrıca Rusya'nın da aynen bizimkiler gibi ABD ile ilişkilerinin bir miktar düşmanca olması!

Göstermelik İran dostluğunun da gerekçesi aynı. İran'la ABD neredeyse savaş meydanlarında kapışacak!

Başka dostlar hangileri?

Boşuna aramayın, bulamazsınız…

Çünkü yok.

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Bir gemimiz Kıbrıs açıklarında doğal gaz ve petrol arıyor. Yanında savaş gemilerinin, helikopterlerin koruması altında.

Şimdi olayın diplomatik boyutlarına bakalım.

Aşağıdaki ülkeler önceki gün Türkiye'yi kınadı ve sondajların derhal durdurulmasını istedi.

ABD, Rusya, Fransa, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Mısır.

Bizim efendilerin işi ona buna posta koymak ya, hemen yanıt verdiler:

“Kimse bizim işimize karışamaz. Biz istediğimizi yaparız. Herkes uluorta konuşmasın.”

Üstelik, bir de AB'den açıklama gelmesin mi!..

“Türkiye Akdeniz'deki istikrarı tehlikeye sokuyor.”

Yine aynı yanıt:

“AB ülkeleri bizim işimize karışma hakkına sahip değildir.”

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İyi de, yıllarca AB'nin peşinde koştular, yalvarıp yakardılar, sonunda nasihat aldılar.

Şimdi posta koyuyorlar!..

Hem de araya her zaman ilginç laflar sokuşturuyorlar:

“Türkiye güçlü ülkedir.”

Zannediyorlar ki böyle sert çıkınca karşı taraf yumuşayacak, geri adım atacak ve karşımıza oturup özür dileyecek.

Oysa bizi yöneten aymazlar halen yaşamakta olduğumuz derin ekonomik krizi bile görmezden gelmekte kararlı!

Onlara sormak gerekiyor:

“Yedi düvele karşı hangi gücünle, hangi ağırlığınla karşılık vereceksin?”

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Varsayalım günün birinde Akdeniz'de petrol ya da doğalgaz bulduk. Denizin altından çıkacak bu nesneleri kullanma hakkını bize verecekler mi?

Vermeyecekleri de kesin.

Yedirmezler, sıkıyorsa güç kullanıp alırsın.

O da biraz zor olur.

Bakınız, yeni dostumuz ve müttefikimiz (!) Rusya bile Türkiye'ye ötekilerle birlikte aynı çağrıyı yaptı ve sondajların derhal durdurulmasını istedi.

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Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu durumlara düşecek, böylesine yalnızlıklara itilecek, hatta zaman zaman dünyada alay konusu edilecek bir ülke değildik.

Ama gelin görün ki, bu iktidar bunu da başardı!

Tek adam rejiminde olacağı işte budur. Şaşırmamak gerekir.

Şimdilik tek tesellimiz Moğolistan, Venezuella, Papua Yeni Gine, Somali, Kenya, Afganistan gibi ülkeler bizi kınamıyor.

Gelecekte bir sorun çıktığı, başımıza bir iş açıldığı takdirde kanlarının son damlasına kadar AKP iktidarının yanında yer alacakları kesindir!

İster S-400 füzeleri, ister F-35 uçakları veya Akdeniz'de petrol sondajları olsun, hiç fark etmez.

Bizim muhterem dostlarımız bize fazlasıyla yeter.

Kafamızı bozan olursa bir posta koyarız, ABD gibi, Rusya gibi, AB ülkeleri gibi hepsini yere sereriz!