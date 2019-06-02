Yapma Binali Bey, din kardeşiyiz!

Sevgili okurlarım, bu Binali Bey gerçekten de muhteşem bir adam! Böylesi değil Türkiye'de, dünyada bile az bulunur.

İstanbul seçimlerine AKP'nin adayı olarak girdi, nasihat aldı. Neyse ki arkasında kapı gibi bir YSK vardı! Yandaş Seçim Kurulu… Allem ettiler, kallem ettiler, seçimi iptal ettiler.

Öyle ya, koskoca Binali Bey bu… Ülkede Bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış bir adam. Sonra kaderin cilvesiyle İstanbul İBB'ye soyunmuş, yenilgiye uğramış.

Oylar çalındı ya!

Koskoca AKP iktidarı bunu hazmeder miydi?

Etmezdi… Mutlaka bir çaresi bulunacaktı… Ve buldular:

Seçim iptal edildi.

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Bizim Binali Bey geçmişte elde ettiği makamlar nedeniyle araziye çıkmaz, masa başında otururdu. O bir yerlere hep (seçilerek değil) atanarak gelmişti.

Şimdi İstanbul'da seçim turlarını zorlanarak sürdürüyor…

Aday olduğuna bin pişman…

Yorgun, isteksiz, heyecansız.

Kendi kendine sorup duruyor, “Ulan kim ittirdi arkamdan beni suya… Adaylık zor işmiş kardeşim, mahvoldum” diye söyleniyor.

Oy devşirecek ya, akşamları iftar sofralarına gidiyor. Onu yere çökerek ya da bağdaş kurdurup yer sofralarına oturtuyorlar. Kameralar karşısında yapılan şov bitince yerinden kalkamıyor, başkaları yardıma gelip kollarından tutuyor ve kalkmasını sağlıyor!

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Bizim Binali Bey ortalıkta dolanırken ahaliye öylesine vaatlerde bulunuyor ki, ister istemez “Helal sana bu yollar” diye haykırıyoruz. En son vaatleri dün yandaş medyada yayınlandı.

Kazandığı takdirde neler yapacak neler! İşte bazıları!

Su faturalarında yüzde 46, doğalgazda yüzde 10 indirim… Açma kapama ücretlerini kaldıracak… Her engelliye belediye kamplarında ücretsiz tatil yaptıracak… Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak…

Her yıl 100 bin İstanbul'luya iş bulacak… İstanbul'un trafik akışı için akıllı kavşaklar, tüneller yapılacak… Evlerin çatısına güneş enerjisi panelleri kurulacak ve daha neler neler…

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Hele bunlar arasında biri var ki, gerçekten muhteşem!

Yeni evlenen her çifte İBB bütçesinden 8 bin lira verecek, düğün yardımı yapacak! Düğünler belediye tesislerinde ücretsiz olacak.

Diyelim ki uyanık vatandaş evlendi, parayı cebine koydu, bir ay sonra boşandı!

Ya da evlenme desteği alabilmek için nüfus kaydını İstanbul'a taşıdı ve orada evlenip parayı cukkaladı.

O zaman ne olacak!

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Yaa kardeşim, bu koskoca devlet ve hükümet adamının (!) yanında ona yol gösterecek, gerçekçi olmasını sağlayacak parti yetkilileri ve danışmanları falan yok mu?

Hiçbirinin aklına şunu söyleyip kendisini uyarmak acaba gelmiyor mu:

“Başkanım palavranın bu kadarı biraz fazla kaçıyor. Ahali bu kadarını yutmaz. Ufak at da civcivler de yesin…”

Yani bizim “İstanbul'a gönül vermiş İstanbul aşığı (!)” beyefendi, yokuş aşağı inerken freni boşalmış bir kamyon gibi bodoslama gidiyor, attıkça atıyor. Üstelik ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

Sevgili okurlarım, bu arkadaşın tek macerası İstanbul yenilgisi değil. Bilmeyenler için anımsatayım, kendisinin bir de İzmir macerası olmuştu.

Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde partisi onu İzmir Büyükşehir'de Aziz Kocaoğlu'na karşı aday göstermişti.

Hani şimdi “Ben İstanbul'a gönül veren bir İstanbul aşığıyım” gibi lâflar ediyor ya, beş yıl önce aynı sözleri İzmir için söylüyordu…

“Benim gönlüm hep İzmir'de olmuştur!”

Ancak o lafları da tutmadı, İzmir'de yenilgiye uğrayıp Ankara'ya dönmek zorunda kaldı.

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Şimdi elimde 24 şubat 2014 tarihli Milliyet gazetesi var. Manşeti şöyle:

“Binali Yıldırım'dan İzmir için 1.414 proje.

Seçildiği takdirde İzmir'e 65 milyar liralık yatırım yapacağını, 175 bin kişiye iş imkânı sağlayacağını açıkladı.” (Maşallah!)

Kaya otelde yapılan proje toplantısında “Hayat İzmir” teması kullanılmış. Bol kepçe projelerin açıklandığı toplantıya ilişkin haber şöyle devam ediyor:

“Ekonomide 261, ulaşımda 196, ekolojik 179, kentsel 142, sağlıkta 75, kültür sanatta 210, sosyal konularda 220, engelsizde 96, teknolojide 35 proje yer aldı. Yıldırım şöyle dedi:

‘Her projeye bir dakika ayırsam 23 saat sürüyor. Bu kadar zamanınız olmadığını biliyorum.'

Yıldırım birçok kanalda canlı yayınlanan konuşmasında İzmir için 9 ayrı başlıkta eylem planları hazırladıklarını belirtti, ‘Ne yazık ki İzmir geleceğinden ümitli değil' dedi ve şöyle devam etti:

Ben zoru seven insanım. Benim için zor hemen yapılır. İmkânsız biraz zaman alır. İzmir'de 175 bin kişiye iş sağlayacağız…”

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İşte size Binali Bey'in iki seçimdeki kuru sıkı atışları!

İzmir'i Aziz Kocaoğlu karşısında bırakıp gitmek zorunda kaldı, şimdi tutarsız vaatlerini beş yıl aradan sonra İstanbul halkına tekrar sunmaya kalkışıyor.

İzmir gibi İstanbul'u da bırakıp gitmek üzere iken imdadına bu kez YSK yetişti.

23 Haziran akşamı Ankara'ya dönmek zorunda kalacak.

Bundan sonraki 2024 yerel seçimlerinde belki Ankara'dan aday olabilir…

Bekleriz!