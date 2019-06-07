100 milyon doları kim sıyırdı?

Kendisini ve karısını uçağın önüne kırmızı halı serdirip karşılatan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bakalım bu işe nasıl bir açıklama getirecek?

Türk Hava Yolları, uçak içi ikram, yemek, içecek, yolcu salonu ağırlamaları için Do&Co isimli Avusturya merkezli bir şirket ile ortaklık yapıyor. Bu şirketin kurucusu Atilla Doğudan isimli bir Türk… Şirket on yıldır THY'nin tüm uçuşlarında hizmet veriyor.

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Geçen yıl İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci başlarken, THY ile Avusturyalı Do-Co arasında bir anlaşmazlık çıktı. Ortaklık neredeyse bozuldu!

THY ipleri kopardı, gitti Singapurlu SATS ile görüşüp bir de niyet anlaşması imzaladı. Neden bunu yaptı? DO&CO'dan tam 100 milyon dolar yeni anlaşma parası istenmişti. DO&CO parayı vermeyi reddetti! Sahi bu büyüklükte bir para kimin inisiyatifiyle istendi?

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Haliyle ortaklığın bozulması dillere düştü. DO&CO'nun bu talebe bakışı; “İstanbul Havalimanı için payımıza düşen 100 milyon dolarlık yatırıma hazırız. Ancak, 100 milyon dolarlık hava parası bizi aşıyor” açıklamasıyla basına yansıdı. Yoksa araya kaynayacaktı!

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı; “Üçüncü Havalimanı, en muhafazakar hesapla DO&CO'ya yılda 45-50 milyon dolar kâr sağlayacak. Böyle bir iş fırsatına “şerefiye bedeli” istemek hakkımız” diyerek iddiaları doğruladı.

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Açıklamalar bu kadarla sınırlı kalmadı; “Gelecek vizyonumuz daha farklı ve DO&CO ile örtüşmedi. O nedenle Singapurlu SATS'la görüşüp ön anlaşma imzalama noktasında geldik” dedi ve “Bizim vizyonumuz kuzu incik ile sınırlı değil!” deyip lafı geçirdi!

Singapurlu SATS, yüz milyon dolar şerefiyeyi ödemeyi kabul etmiş ki anlaşma aşamasına gelinmiş. Yerli ve milli THY'nin fazladan 100 milyon dolar kazanması gayet iyiymiş…

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Demek büyük konuşmamak gerek! Rüzgâr döndü, araya girenler oldu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 28 Mayıs'ta anlaşma duyuruldu; “Do&Co ile Türkiye'deki havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasının 15 yıl süreli olarak imzalanmasına karar verilmiştir.”

Biri “hava parası” diyor biri “şerefiye”… Lakin burada 100 milyon dolardan konuşuyoruz. Demek ki DO&CO en az 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Yoksa nasıl tekrar anlaşma noktasına gelinecek ki? Bakın burası çok önemli!

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THY, 100 milyon doları kuzu incik gibi sıyırmış olmalı! Belki de daha fazlası… Halka açık değil mi bu şirketler? Neden açıklamalarında yok bu para anlaşması? Hisse senedi sahipleri neden bilgilendirilmez?

Herhalde THY, şerefiye almadan anlaşma yapmadı. Yoksa neden atsın ki imzayı? Yoksa Singapurlular ile anlaşır alırdı parayı. Az buz da değil, THY'nin bilançosunda görünen 1.253.000.000 liralık üç aylık zararın neredeyse yarısı…

Ya bilançolarda görmezsek aldığı bu parayı? Kontesi kim öptü? 100 milyon doları kim sıyırdı? İnsan haliyle nereye, kimlere gidecek diye düşünecek! Açıklama için kırmızı halı mı sersek?