Al bütün işsizleri işe bitsin bu işkence!

Erdoğan, “Birilerine ‘Gel bakalım sen devasa bir fabrikatörsün, yanına 50 kişi daha al' dediğimizde rahatsız olanlar var” dedi…

Şerefsizim, benim de aklıma 62 kişi gelmişti! İlla yuvarlak sayı olsun diye neden 50'de bırakayım ki? Zira her kuşu tuttum, bir insan kaynakları uzmanlığım kaldı.

Hatta “Bak beyim, sana iki çift lafım var” diye söze girip, “Paran var, pulun var, her şeyin var. Binlerce kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana şikayet etmek?” diye söze girecektim. Erdoğan benden önce davranmış, fena içerledim.

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Cami çıkışı, “Beyler az, çok demeyelim, boş geçmeyelim” diyen dayıların bu kadim sistemi ile ülke yönetileceği kimin aklına gelirdi?

Ülke değil metrobüs sanki… Fabrikada boş yerlere doğru ilerlersek yeni istihdam sağlanabilir mi? Eskiden “Her şeyi devletten beklemeyin” denirdi. Şimdi devlet vatandaştan bekliyor her şeyi!

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“Ekonomiyi düzeltmeden işsizlik sorunu çözülmez” diyenler… İyi dinleyin… Ekonomiyi düzeltmek uzun hikaye… Bir sürü karar alacaksın. İşi bilenleri çalıştıracaksın. Kim uğraşacak?

Gidip de damadını mı işten çıkartsın? Onun yerine patronlara söyleriz, her biri 50 işçi aldı mı, sorunu çözeriz! Ekonomiyi böyle böyle gül gibi yönetiriz.

Patronlar da ayıp ediyor yani… Yahu 50 işçi dediğin nedir ki? Asgari ücretten kişi başı aylık 3 bin lira maliyeti var. 50 kişinin yıllık maliyeti 1 milyon 800 bin lira… Koyar mı koca patrona?

Kayınpeder yüreği bu… Baba yarısı… Damadı söz verdi, “Yıl sonuna kadar 2.5 milyon kişiye iş bulacağız” dedi. Siyasette yeni…

Hevesi kırılmasın, akşam sofraya asık suratla oturmasın. 50'yi alan 100 kişi de alır. 100 kişi alan, yapar bir güzellik işi 150'ye vardırır. Ufak ufak 2.5 milyon kişiye ulaşılır.

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Neden olmasın? Hiç mi pazara gitmediniz? Yarım kilo kiraz alırsın, pazarcı “Bir kiloya tamamlayayım, düz olsun” der… Hayatta bunların yeri var. Ülke yönetiminde neden olmasın?

Bakın, Meclis'te 550 milletvekili vardı. Ne yaptı? Fabrikatörlere örnek olmak için milletvekili sayısını 50 kişi artırdı. Haliyle 550 milletvekilinin işi biraz da olsun rahatladı. Çok yoruluyorlardı!

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AKP yıllardır bu sistemi belediyelerde deniyor. Çalışsa da, çalışmasa da binlerce partiliyi kamuda işe alıyor. İşe gelse de gelmese de parasını yatırıp maaşını ödüyor. Ar-Ge olayı tamam…

Burada sıkıntı, özel sektörün ihtiyacı olmadığında işçi almaması… Alsa ne iş yaptıracak ki? Hadi aldı. Ya sonra? Üretim maliyetine yansır. Ürün pahalılaşır. Satış fiyatı artar. Enflasyon çıkar. Yurt dışına satarken rekabet gücü düşer.

Hiç bu işlerle uğraşma. Ekonomi derken ortalığı karıştırma. Sen koskoca devletsin. Gidip de fabrikatörlerin eline bakma. Al bütün işsizleri işe, bitsin bu işkence. Oh be!