Artmayan enflasyon bulundu!

Merkez Bankası yeni başkanı “enflasyon hızlı düşüyor” deyip önce faizleri indirdi, arkasından 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.9'a çekti.

Tıpkı Hazine ve Maliye Bakanı, cumhurbaşkanımızın damadı Berat Albayrak'ın dediği gibi, son bir yılda kazandıkları ekonomik deneyimler çok önemli…

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Bu deneyimler ışığında yıllık yüzde 13.9 enflasyonu beklerken doğalgaza tek seferde yüzde 14.97 zam bindirildi. Öncesinde elektriğe tek kalemde yüzde 14.98 zam gelmişti. İnsanları saf yerine koymak böyle bir şey olsa gerek

Nefes aldırmıyorlar yeminle… Duble yol alışkanlığından gelince zamlar da oluyor duble… Halkımız müsterih olsun bunların hepsi manipülasyon… Kriz falan yok! Başkanlık sistemiyle şahlanıyor Türkiye… İstikrar diye ben buna derim işte…

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Zira bu zamlar enflasyonu etkilemez ki! Sabaha kadar zam yap, fiyatları istediğin kadar yükselt, Türk bilim insanları, çoktan buldu “artmayan enflasyon” hesaplamasını!

Her şeye zam gelen memlekette, enflasyon oranları devamlı indirimde! Peki, bu zamlar halkımızı yıldırır mı? Sanmam!

Ortamlarda ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu günlerde destek gerekiyor dersin, geçersin. Kendini cihatta hissedersin.

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İşin enteresan tarafı “dolar düşüyor, ekonomi iyi gidiyor” diyor! Doğalgaz da yurtdışından dolar ile ithal ediliyor. Yani fiyatı düşmesi gerekiyor!

Geçen yıl kasım ayında doğalgaz fiyatları 4.500 dolardı dünya piyasalarında… Sadece 8 ayda fiyatlar yarıdan fazla düştü doğalgaz 2.168 dolara geriledi.

Başkanlık sistemi kanatlandıracak dememiş miydi? Fiyatlar bir Türkiye'de uçtu gitti!

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İşte bunlar hep yabancıların oyunu. Zam için söyleniyorsunuz ama büyük oyunu göremiyorsunuz! Hedef sizin 2-3 odalı evleriniz değil! Kendisi şimdilik Yazlık Saray'da ama Kışlık Saray'da 1150 oda var. Mevsim değişince orayı nasıl ısıtacaklar?

Yapılan bu zamlar aslında devede kulak… Yapacağımız iş, sizin yapacağınız işi deyip hikayeyi biraz başa sarmak…

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Binali, İstanbul seçimleri öncesi, “doğalgaza yüzde 10 indirim” vaadi ile meydanları inletti. Kazanamayınca yüzde 14.97 bindirdi! O günkü hesap neydi? Ya bugün yapılan zammın sebebi?

Şahsım adına zammı hesaplayan arkadaşa teşekkür etmek istiyorum. Uzun ve yorucu ölçümlerden sonra sayıyı yuvarlayıp yüzde 15 diyebilirdi. Tam 0.03 puanı dahi hesaplayıp, 14,97 ile milletin hakkını yedirmedi. Klasik süpermarket taktiği!

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Vergiler bir yandan zamlar diğer yandan… Krizi anlatacak kelimeler tükendi ama İktidarın harcaması bitmedi, tükenmedi. Ülkeyi tüketti!

Önümüzdeki 4 yıl seçim olmadığına ve öyle üç-beş zam ile bütçe açığı kapanmayacağına göre geniş geniş geçirebilirsiniz! Gel vatandaş gel, batan geminin mallarıyız hepimiz!