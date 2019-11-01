Berat Albayrak’ın hünerli elleri!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “Tabii kuru da enflasyonu da her gün elle yazıyoruz ihracatı zaten ben akşam oturuyorum, ‘ihracat arttı' diyorum” diyerek dalgasını geçti.

Sağa sola ayar verip, bağırmasından daha insani! Ne var ki inerken onlar indiriyor, çıkarken dış güçler… Tiye aldığı konular tam da benim ele almak istediğim ilginçlikler!

Evet, döviz kurunu elle tutuyorlar!

Evet, enflasyonu elle yazıyorlar!

Evet, akşam oturup ihracat arttı diyor!

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Tersten başlayalım, ihracatı ele alalım. Yıllık artış sadece yüzde 2.56 oranında… Zorlarsan 170 milyar dolar kapatacak yıl sonunda… Geçen yıl kaçtı? Yaklaşık 168 milyar dolar…

Türk Lirası'nın büyük oranlı değer kaybettiği yıla göre ne artış ama… Buna artış diyorsak ve seviniyorsak, kayınpederinin koyduğu 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefini ne yapsak acaba?

Sonrasında “fazla uçmuş babacığım” dedi, koyduğu hedefin yarısını sildi. Oldu mu 250 milyar dolar ihracatın yeni varış yeri. Bu hızla gidersek 40 yıl sonra tutturacağız. Oturarak olmuyor tabii ki!

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Hele enflasyon… Özellikle İbrahim Kahveci tek tek sayıları inceledi. Yazdı, çizdi. Sahi enflasyon nasıl geriledi?

Bu başarının gerçek kahramanı Berat Albayrak ve kendisine bağlı istatistik kurumunun başındaki arkadaşı…

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Nasıl oluyor da oluyor diyorsanız, basit iki örnek vereyim size… Fiyatları bir yıl içerisinde yüzde 44 artan sigaranın enflasyon sepetindeki ağırlığı 5.48'den 3.87'ye düşürüldü…

Fiyatları bir yıl içerisinde yüzde 14 düşen bebek mamasının enflasyon sepetindeki ağırlığı 0.1030'dan 0.1303'e çıkartıldı…

Sigaranın ağırlığı azaltılıp bebek mamasının ağırlığı artırıldığına göre insanlar son bir yılda sigarayı bırakıp bebek maması yemeye başlamışlar! Çok mantıklı!

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Bu ağırlık çalışmalarını enflasyon sepetinde bulunan 418 kalem mal ve hizmette düşünün. O kadar ağırlığı kaldır, indir… Herhalde sıkı vücut yapmışlardır istatistik kurumu çalışanları…

Tabii ki fiyat toplamaya gitmeden önce firmalara “indirim yapın” diye açılan telefonlardan, anketlere yazılan hayali fiyatlardan bahsetmeye gerek var mı? Artık otomatik oldu, elle yazmaya bile gerek kalmadı!

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Ve döviz kuru… Piyasada neredeyse tek satıcı kamu bankaları…

Arkalarında Merkez Bankası! Peki, nereden buluyorlar satacak doları?

Bu yıl yerliler yaklaşık 30 milyar dolar aldı. Giren para 4 milyar dolarda kaldı. Arz-talep kanununa göre gerekmiyor muydu artması?

Nitekim bu döviz satışı sistemsel… Ne kadar alırsan al fark etmez, sisteme girilir.

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Gittin 5 milyon dolar mı aldın, sisteme gir bak hesabına, duruyor orada… İstersen 5 milyar dolar al, o da hesabında… Satınca hesabına Türk Lirası olarak geçecek nasıl olsa…

Merkez Bankası için Türk Lirası bulmak nehirden su almak… Kaynağı onda!

Kahveciler gibi açık hesap çalışıyor, gün sonunda mahsuplaşıyor… Şeffaf değil ki, eksi rezerv de olsa ne yazar? Sabaha kadar satar!

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Nitekim Berat Albayrak yıl sonuna kadar 2.5 milyon kişiye iş bulma sözü vermişti. Akşam otururken hünerli elleriyle bitirse ya işsizliği!