Bizimkisi “gülme” krizi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomik krizden güçlenerek çıktık” dedi… Benim gülme krizim bir türlü geçmedi! Ben de güçlenerek çıkarım belki…

İyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'de bir defa kriz yok. Ekonomiyi öğren!” demişti.

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Şimdi kriz var mı, yok mu? Biz de arada kaldık! Aile içerisinde karar verin, bize bildirin.

İktidar, krizle ilk ilişkisini onun varlığını reddederek kurdu. Şimdi bu söylem oldu mu?

“Kriz yok” diyorsan, nasıl krizden güçlenerek çıkıyoruz? “Kriz var” diyorsan, ekonomiyi öğren! Baban çok kızgın… Saray'a hiç gelme. Bu akşam dışarıda ye…

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Muhtemelen Berat Bey, “Ekonomik krizden güçlenerek çıktık” derken senin, benim için demedi… Ne demeye üstümüze alındık sanki? Onlar güçlenmiş belli ki… Aynı ülkede mi yaşıyoruz, bilemedim şimdi!

Kriz var desem tesiri yok, kriz yok desem gönül razı gelmiyor. Krizde güçlenerek çıkan dolar, enflasyon ve işsizlik… Bunu da mı görmüyor?

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Size durumun kötüleştiğini açıklayan verileri gösteririm. Zira sokağa çıkmanız, etrafına bakmanız, gözlem yapmanız yeterli… Tanzim satış kuyruklarını, “varlık kuyruğu” olarak niteleyene ne anlatacaksın ki?

Lakin her gün çıkıp “kriz yok”, “kriz bitti” diye demeç vermenin ayrı bir önemi vardır. “Burası karışacak vaziyet alın” anlamı taşır.

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Açıklamalar, halka umut vermek adına çalınan psikolojik savaşın tamtamlarıdır. Peki, herkesin yalan olduğunu bildiği bir yalan hâlâ yalan mıdır?

AKP bu işi yıllar önce çözdü. Gençlerin yüzde 80'i ülke ekonomisini takip etmiyor. Hatta 4 gençten 3'ü enflasyon kelimesinin anlamını dahi bilmiyor.

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Onlar dolar fiyatına bakıyor. Düşüyorsa ekonomi iyi sanıyor. Seçim öncesi iktidarın tek derdi doları düşük tutmak, paket açıp gelecekteki gelirlerimizi harcamak.

Gün geçtikçe algı yönetimi zorlaşıyor. Seçim yaklaştı, dolar da can sıkmaya başladı. Hadi son bir gayret, doları baskılamak gerek…

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Sahi memleketin hangi problemi geride kaldı? Ya iflas edip batanlar? Dükkanı kapatanlar… Yarıda kalan inşaatlar… Maaşı ödenmeyen çalışanlar… Mağdur olanlar… İşsiz kalanlar… Akşam eve beş parasız gidip çocuklarının karnını doyuramayanlar…

Onlar da Türkiye'nin ekonomik krizden güçlenerek çıktığını biliyorlar mı? Haberleri var mı? Yoksa kimse söylemedi mi? Gizli mi? Ben mi bozdum sürprizi?