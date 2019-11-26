Dön de bir bak ekonomiye!

Vay arkadaş, meğer ülkeyi CHP yönetiyormuş haberimiz yokmuş! Parti karışınca gündem bayağı bir coşmuş. Peki, bunun ülke ekonomisine faydası ne olmuş?

Her kuşu tuttuk bir leylek kaldı. Suriye'de güvenli bölge işi tamam mı? Bütün hikaye kara devriyesine bir ülke ile birlikte çıkmak mıydı?

Suriyeliler ülkelerine geri dönmek için toparlandı mı? Bize öyle anlatmıştı! Yoksa Amerika petrol kuyularını kaptı, ortalığı temizlemek bize mi kaldı?

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O kadar Amerika'ya gittik. Parasını verdiğimiz F-35'leri mi aldık? Rus S-400'leri için ambargo tehlikesini mi atlattık? Halkbank davasını mı kapattık? Sahi orada ne yaptık?

Ortalık sakinleşmeden Ankara semalarında S-400'ler için radar ayarlaması yapıyoruz. Öncesinde de dünyaya haber salıyoruz. Yaptırımlar halen gündemdeyken satranç masasında zar atıyoruz.

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Amerikan ekonomisi için en tehlikelisi, Türkiye'nin S-400 füzelerini almasının “emsal” teşkil etmesi. Aynı zamanda Rusya'nın güçlenmesi… Gerçekten bu kadar basit mi? Müsait olunca ara beni!

Aynı şekilde Halkbank davası… İstediğin kadar haklı ol, Amerika halen dünya ekonomisini yönetiyor. Ceza verirse; “kabul etmiyorum” desene! Bak ekonomiye ne oluyor?

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Türkiye'de ekonominin durumunu nasıl anlıyorsun? Hemen dolar fiyatına bakıyorsun. Artmamışsa “ekonomi iyi” sanıyorsun! Bu göstergeyi sen biliyorsun da iktidar bilmiyor mu?

Nitekim doları baskılarsan, fiyatının artmamasını sağlarsan, batan şirketleri de haber yaptırmazsan, ekonomi gayet iyi… Baksana dolar kıpırdamıyor, yerinde sayıyor. Harika!

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Neden bu olumlu tabloyu anlatamıyorlar İtalyanlara? Yapı Kredi Bankası'nın İtalyan ortağı pılı pırtı toplayıp Türkiye'den çıkmaya çalıştığını açıkladı.

Bundan 17 yıl önce 2002'de Türkiye'ye güvenip yatırım yapan UniCredit, acaba 2020'nin 2019'dan daha iyi olacağına mı inanmadı? Niye kimse ona plan, program ve reformlarımızı anlatmadı? Yoksa anlatacak bir şey mi bulamadı?

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Cayır cayır vergiler artırılıyor. Demek ki harcamalara hâlâ para yetmiyor. Para yoksa çare ne? Para basmak! İyi de böyle söyleyince şık olmuyor.

O zaman “para basmak” yerine “yedek akçe” kelimelerini kullanalım. “Karşılıksız” dememek için “hazineye devrediliyor” diyelim. Onu zaten yaptılar! Elimizde başka ne var?

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Merkez Bankası'nın bilançosunda “değerleme hesabı” var. Karışık hesap, fark etseler de nasıl olsa kimseye anlatamazlar!

Merkez Bankası bilançosunda değerleme hesabı denilen kısmı 20 Kasım itibarıyla 47.2 milyar liraya geriledi. Bu tutar bir ay önce 69 milyar lira seviyesindeydi. Para nereye gitti?

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Nereye gittiyse gitti! Ne yapacaksın şimdi? Aslında “para basıyoruz” dese daha mı iyiydi? Böyle oldu mu? Valla güzel durdu!

Önce şu CHP'nin içindeki kaynağı bulalım da, nasıl olsa tek sorunumuz buydu? Nerede ülkenin derdini seveyim butonu?