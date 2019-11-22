İş aramasalar işsizlik artmaz!

Türk milleti çalışkandır sözünden geldiğimiz son noktada, Türk milleti çalışacak iş bulamamakta.

Erdoğan'ın artan işsizlik hakkındaki fantastik açıklamaları beni kendimden aldı. Önce; “İşgücüne katılımdaki yükseklik sebebiyle, işsizlik rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor” dedi.

“İşsizliğin sebebi bizim istihdam oluşturamamış olmamız değildir” diye de ekledi! Seviyorum bu tespitlerini… Ülkede yaşanan hiçbir şey onun suçu değil ki!

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Keşke öncesinde açıklanan verileri inceleseydi… Kim uğraşacak şimdi? Kendisinin “fevkalade yükselmiş” dediği işgücüne katılma oranı artmadı. Hatta geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan azaldı! Nüfus artışı yönünden Ağustos 2018-2019 aralığında, işgücü nüfusu 858 bin kişi artmasına rağmen, işgücüne katılımdaki artış 191 bin kişide kaldı. Diğerleri işsiz sayılmadı!

Tabii ki karışık cümleleri duyan güruh ne dediğini anlamasa da alkışladı. Oysa “işsizlik arttığı için işsizlik artıyor” dese yine alkışlayacaklardı.

Haksız da sayılmaz… Hem işsiz güçsüzler, hem de iş arayıp ekonomiye zarar veriyor bazı kendini bilmezler! Sonra işsizlik “nispeten” yüksek çıkıyor.

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Bariz işsiz lobisinin işi… İşsizler olmasa işsizlik diye bir şey kalmayacak. Akılları sıra işsiz olup, aç kalıp ekonomiye darbe vuracak!

Aslında ülkede fakirlik de yok! Sadece insanlar bir şeye sahip olmak istediklerinde, satıcı karşılığında para istiyor vermeden önce… Zamlardan dolayı değil, fiyatları arttığı için hayat pahalanıyor.

Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. Tadımız kaçmaz.

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Türkiye'de işgücüne katılma oranı yüzde 53.9 olarak açıklandı. Erdoğan'ın, emeklilik sitemleri yüzünden battığını dünyaya açıkladığı İzlanda'da istihdam oranı yüzde 84.2, İsveç'te yüzde 76.9'da…

Avrupa Birliği ülkelerinde ise ortalama yüzde 68.5'da… Bizinki de onlara göre hesaplansa, işsizlik ulaşır arşa… İşin açıkçası kendisi elinden geleni yapıyor. Kim varsa danışman olarak sarayda işe alıyor. İşsizler de elini taşın altına koysun, işsizlik düşünce iş arasın ortalığı karıştırmasın! Acelesi ne? Ya da iş arayandan da vergi alınsın. Hem Hazine'ye para girer hem de vergi ödemek istemeyen iş aramaz, sorun yaratmaz!

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Sahi bir de İşsizlik Fonu vardı! İşsizler sefaletten kırılırken toplanan paralar ile ne yapılır? Söyleyeyim, bu yoklukta cayır cayır harcanır. Parayı kim idare ediyor? Hazine! Hazine kime bağlı? Berat Bey'e… Hazine açık verince, İşsizlik Fonu devreye giriyor, açığı kapatıyor. Paralar kamu bankalarının zararlarını karşılıyor!

Onlar yanlış biliyor kimsenin suçu değil bu… Kaderin bize oyunu… Kendi kendine oldu!