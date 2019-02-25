Milyonluk araba helal promosyon haram!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 milyon emeklinin aldığı banka promosyonlarına “harama yakın” dedi! Milyonluk Mercedes'e binince helal, lakin üç kuruş promosyon haram oluverdi…

Peki, Diyanet'in aldığı 10.5 milyar lira yıllık bütçesinin kaynağı neydi? İslamiyet yayılırken bu kadar para gitmedi. Bu parayla bırakın cennete gitmeyi, cennet yaparsın ülkeyi…

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“Harama yakın” nedir ki? Yeni bir ölçü birimi mi geliştirildi? Nasıl oluyor hesaplama yöntemi? “Neyse ucuz atlattık, haramı teğet geçti” gibi mi?

Harama yakın, metroya beş dakika, deniz manzaralı… Yani haramsı! Cehennemde tam yanmıyor, hafif kızarıyoruz. Tabii bunu harama yakınlık derecesine göre hesaplıyoruz.

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Yıllık enflasyon yüzde 21, Diyanet'in bütçesi yüzde 35 artırıldı. Ödenek 7.7 milyar liradan 10.5 milyar liraya çıkarıldı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 5 katı… Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin yüzde 40 fazlası… Oysa Teknoloji Bakanı da imamdı… Bari torpil yapılsaydı…

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Zira bütçe hikaye… Hiç bitmiyor Diyanet'in ek bütçe talebi… Her yıl ağustos ayında bitiriyorlar kendilerine ayrılan bütçeyi…

Neden yetmiyor? Diyanet'in beklemediğin harcama ne olabilir ki? Bereket versin diyeceğim ama bereket vermedi ki para hiç yetmedi!

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Zira içki, kumar, sigara, gece hayatı gibi kötü alışkanlıkları da yok! Gerçi oralardan toplanan vergilerle maaşlar alınıyor.

Ar-Ge yapıyorlar desem o da mümkün görünmüyor. Madem Mercedes çok yakıyor, neden yerli otoya binmiyor?

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Diyanetin kadrosunda 144 bin 250 kişi çalışıyor. Bu yıl daha da artacak. Yeni personel alınacak. Diyanet'in 40 bin Kuran kursu öğretmeni var.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitime harcanacak paranın yüzde 35'i yine din öğretimine harcayacak. Din eğitimini Milli Eğitim verecekse Diyanet parayı ne yapacak?

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Diyanet, “Şeytanların sol elle yiyip içtiklerini” dolayısıyla sol elle yemek yenilmemesi söyledi. Çalışan 144 bin personelinin hiç biri yemek yerken kullanmıyor mu sol elini… Solak olmak, direkt iş akdi fesih nedeni!

“Haram parayla, yolsuzluk parasıyla hacca gidilir mi?” diye sordular, “gidilir” fetvası verdi.

“AKP'ye vereceğiniz destek, yarın ruzi mahşerde beraat belgenizden biri olacak” denildi. Milli Piyango'dan çocuk evliliğine kadar fikri olan Diyanet görüş bildirmedi.

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Sigara geçen hafta haram ilan edildi. Hayırdır güncelleme mi geldi? Yahu bu ülkede cami satıldı, Diyanetin gıkı çıkmadı! Belli ki harama uzaktı.

Sahi, Müslümanlıkta “din adamı” diye bir kavram var mı? Dinden para kazanmak helal mi? Bu konulara hiç değinilmedi. Yoksa birilerinin işine mi gelmedi? Her kuşu tuttuk, kalan son kuş leylek mi?